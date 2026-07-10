西方議員赴金門促停威嚇　 國台辦：無代表性的反華草台班子鬧劇

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「對華跨國議會聯盟」（IPAC）數名西方國家議員昨（9）日現身金門，登上台灣海巡艇巡視相關海域，呼籲大陸方面應停止「對台灣的威嚇與進逼」。大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日晚間回應並諷刺「對華跨國議會聯盟」是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，民進黨撺掇該組織成員到廈金海域招搖過市、說三道四，完全是一出可笑又可悲的鬧劇。陳斌華指出，西方政客此行定能看到廈門與金門近在咫尺、密不可分，任何「挾洋自重」與「倚外謀獨」的行徑皆是枉費心機、注定失敗。

大陸國台辦今晚10日發布答記者問，「赴台參會的『對華跨國議會聯盟』 的幾名西方國家議員7月9日現身金門並登上台海巡艇巡視相關海域，並鼓譟應停止『對台灣的威嚇與進逼』。請問發言人對此有何評論？」

國台辦發言人陳斌華今晚回應，「對華跨國議會聯盟」是由一群極端反華分子拼湊而成的「草台班子」，以攻擊抹黑中國為能事，頻頻在涉華議題上挑釁滋事。

陳斌華指出，「民進黨當局撺掇這麼一個沒有代表性、正當性的反華組織的幾名成員到廈金海域招搖過市、說三道四，是一出可笑又可悲的鬧劇。」

陳斌華表示，這幾個西方政客此行定會看到廈門的繁華市容，看到廈金「小三通」航線上客輪的往來穿梭，看到廈門與金門近在咫尺、密不可分。但凡有點常識和良知，應該就能體認到兩岸同屬一個中國，體認到兩岸同胞走親走近、走到一起的潮流，體認到14億多中國人民決不容許任何人、任何勢力把台灣從中國分裂出去。

最後，陳斌華強調，「民進黨當局『挾洋自重』枉費心機，『倚外謀獨』注定失敗，自編自導、徒增笑柄！」