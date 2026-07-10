巴威襲台！小琉球海邊「黑雲壓境」畫面曝　十足壓迫感嚇壞一票人

記者柯振中／綜合報導

中颱巴威帶來強勁風雨，小琉球有位民眾10日傍晚6點多在海邊時，看見了大批烏雲壓境，嚇得拿出手機錄影，直呼「斧頭幫要來了」。驚人的一幕受到許多討論，不少人為此直言「這個雲層好壯觀」、「感覺很可怕」。

▲小琉球居民分享颱風天海邊的畫面，天邊黑壓壓雲層看起來壓迫感十足。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



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黑壓壓烏雲籠罩小琉球！震撼畫面宛如電影特效

這位民眾在Threads分享一段影片，指稱傍晚6點的小琉球可以看見烏雲壓境，就像是「斧頭幫要來了」。畫面當中可以看見，民眾站在海邊拍攝時，雖然仍舊有陽光，不過天邊有一層黑壓壓的極厚雲層正在逼近，畫面猶如電影「功夫」當中，斧頭幫初次在「豬籠城寨」登場時的畫面，壓迫感十足。

▲小琉球居民分享颱風天海邊的畫面，天邊黑壓壓雲層看起來壓迫感十足。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



千軍萬馬來相見！網驚呼壯觀：趕快回家收衣服

驚人的一幕一經曝光，立即在網路上受到極大討論，不少民眾對此直呼，「感覺很可怕」、「這個雲層好壯觀」、「好可怕！注意安全，做好防颱措施」、「安全最緊要喔」、「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」、「看起來超級可怕」、「天黑了，趕快回家收衣服。」