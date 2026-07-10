風雨未達標…北市「颱風假」惹議　柯文哲：相信制度不要相信個人

▲柯文哲針對北市停班停課表示，「要相信制度，不要相信個人」。（資料圖／記者李毓康攝）

文／中央社

颱風巴威逼近，台北市府決定10日停班停課，引發質疑。前台北市長柯文哲表示，「要相信制度，不要相信個人」，遵守SOP、願賭服輸，如果猜錯，事後再解釋就好。

台北市政府昨天宣布停班停課，遭指10日風雨預測都未達「天然災害停止上班及上課作業辦法」，質疑台北市長蔣萬安為求連任而做這決定。蔣萬安表示，風雨可能造成非常嚴重災情，呼籲市民把握作為防颱準備日，落實各項防颱準備工作。

柯文哲10日晚間接受TVBS網路節目「政治一點明」專訪，針對颱風假議題，柯文哲表示，他常說「要相信制度，不要相信個人」，台北市防災主要是消防局主導的災害應變中心，其中有專業團隊跟台灣大學大氣科學系合作。

柯文哲指出，規定是在是否放颱風假的前一天晚上8時前，按照中央氣象局的報告，團隊會出一份報告給市長參考；另外，是否放颱風假也會牽涉北北基一起決策，通常在晚間8時前，北北基相關單位會先開會，再跟市長報告。

柯文哲說，沒人敢保證氣象報告能百分之百準確，所以就是相信制度，遵守SOP、願賭服輸，如果猜錯，事後再解釋就好。按照規矩走，雖然會失去彈性，但會降低管理成本，幕僚會嚴謹作業，所以就建立制度，照制度走就好。