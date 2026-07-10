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巴威颱風來襲　桃園停班停課市府防汛不停歇

▲巴威颱風來襲，桃園停班停課市府防汛不停歇

▲水患自主防災社區加強清溝。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局指出，巴威颱風來襲，市府展現高度應變效率，9日晚間六點正式成立防災應變中心；10日全市停班停課，但防汛整備工作絕不停歇，應變中心（EMIC）開設至今總計接獲6件災情通報，均已於第一時間立即派員趕赴現地處置完畢，全天候緊盯水情以確保市民生命財產安全。

水務局說，為落實一線防颱督導並深化在地防禦，市府各機關今（10）日全面動員、兵分多路深入前線。張善政市長於上午親自前往龜山區華國新村，實地視察低窪社區抽水機組預佈與一線防汛整備狀況。現場已由交通部鐵道局全力配合完成開挖100公尺土溝以利分流，水務局亦緊密接力裝設2台0.07cms臨時抽水機組，透過跨部會通力合作，聯手嚴防本次颱風災情。

▲巴威颱風來襲，桃園停班停課市府防汛不停歇

▲八德區發放砂包。（圖／水務局提供）

下午市長再前往桃園市八德區介壽路二段583巷督導防汛整備情形。另秘書長亦接力前往平鎮區環南路二段，實地督辦易淹水路段之排水改善與各項防護作為。同時，水務局已特別針對全市過去多次出現積淹水情形之歷史熱點，增派防汛責任人員加強現地巡視與動態監控，全面實施深度清淤及側排垃圾巡檢，全力維持溝渠排洪斷面之通暢。

水務局表示：八德區介壽路二段583巷在114年3月時 因大雨造成淹水情形，由水務局設計、八德區公所發包施工，預計改善箱涵長度239公尺，因應颱風防汛整備，現場準備2台抽水機、50包砂包，颱風期間人員全天侯駐守，共同嚴防本次颱風災情。

為充實基層防禦及家戶自主防災物資，各區公所及水務局全面動員發放防汛沙包，即使停班停課，防災服務依舊不停擺。統計至今日中午為止，全市目前共計已發出21,245包沙包，庫存存量尚有24,847包，整體備料極為充沛，並持續開放供民眾就近領用，全面厚植地方防災能量。

另外，市府輔導成立的41處水患自主防災社區在這兩天也全體動員，除加強鄰里社區內排水系統之巡檢與清淤外，亦積極協助易淹水低窪處預佈沙包，發揮「自助、互助」之基層防汛綜效。水務局呼籲市民，尤其是居住於低窪地區、鄰近河川及山區之居民應提高警覺、提早做好自主防颱準備。

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