成功環台圓夢　台灣單車天使小勇士赴上海再創「騎跡」

▲王盟仁董事長贊許成功環台的台灣單車天使小勇士「太棒了！」（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2026台灣單車天使圓夢公益之旅環島騎行，歷經8天的風雨焠鍊，因巴威颱風即將來襲，10日提早半天的時間平安騎抵桃園市楊梅區楊明國中。活動組委會代表迪卡爾公司王盟仁董事長除再次歡喜見證榮耀時刻，並於校方會議廳頒發每位小勇士及志工等成員「2026環島紀念獎章」，肯定成功完成環島挑戰。

▲2026台灣單車天使圓夢公益之旅環島騎行，平安騎抵楊明國中。（圖／記者楊淑媛攝）

王盟仁董事長表示，本次公益環島騎行於7月3日從Garmin林口廠正式啟航，全程累計騎行650公里。騎行路線縱貫遼闊的彰化平原、環繞台灣南北海岸線、穿越中央山脈。小勇士們的足跡覆蓋台灣東、西、南、北四大極點燈塔，打卡太魯閣公園清水斷崖等經典自然地標，贊許小勇士遵守團隊紀律，用汗水與堅持為這段成長之旅畫下圓滿句點。

王盟仁說，活動中來自台灣偏鄉學校包括：彰化縣竹塘鄉土庫國小、彰化縣二林鎮萬合國小、新竹縣北埔國中、桃園市楊明國中約70名師生、志工們，在台灣環島行程落幕後，單車天使團隊將跨海前行，7月12日奔赴大陸，展開9天9夜滬蘇杭校際聯合騎行活動，持續透過單車串聯城市、連結青年，讓這份跨越海峽的友誼與感動，在下一段旅程中延續。

▲王盟仁董事長(左七）開心頒發「2026環島紀念獎章」。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，今年大陸騎行，也安排孩子們參加兩岸最大醫療系統-蘇州明基醫院急教醫學特訓營，期待未來小勇士能夠當醫生及護理人員或投入兩岸電子科技業，因為單車天使創辦迄今，已有一半以上學長姐，考上國立公立大學，且已有投入兩岸知名電子公司貢獻社會。

環島騎行 鼓勵孩子們勇於接受挑戰

彰化縣竹塘鄉土庫國小校長王聖賢分享，整個騎行過程，看到孩子們學習如何照顧自己，為自己負責，突破以前不敢做的環島騎行，而孩子們勇敢接受這些挑戰，展現堅持的精神。在這次騎行路上，也是歷次破胎率最高，一名該校的同學，最後剩下六公里時，他的腳踏車爆胎了，被強迫上車，他一直說：校長，我要騎完全程，讓我繼續騎！

▲那年，我們一起旅環島騎行。（圖／擷取自陳金鍠臉書）

王聖賢期勉小朋友們，唯有超越自己，才會越來越好，並感謝來自熱心企業的支持，希望小朋友們今日有貴人相助，得以圓夢，未來有能力時也可以成為別人的貴人。

▲攻上南迴公路最高點「壽卡鐵馬驛站」完成挑戰。（圖／擷取自陳金鍠臉書）

彰化縣二林鎮萬合國小校長陳金鍠說，嘗試才有成功，放棄即是失敗。環台騎行最大的挑戰是海拔460米、連續約21公里長上坡的環島自行車道最高點壽卡鐵馬驛站，當孩子靠著自己的力量，翻越中央山脈，攻上南迴公路最高點「壽卡鐵馬驛站」完成挑戰，歡呼、雀躍的畫面，彷彿跨越的不只是中央山脈，而是昨天的自己。

▲一群人可以騎很遠。（圖／擷取自陳金鍠臉書）

台灣單車天使協會會長楊民忠老師表示，單車天使多年來持續透過公益騎行秉持「以單車促進交流，以公益陪伴成長」的理念，希望透過騎行培養青年責任感、合作精神與國際視野，讓每一次出發都成為成長的契機。