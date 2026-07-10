　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

成功環台圓夢　台灣單車天使小勇士赴上海再創「騎跡」

▲成功環台圓夢，台灣單車天使赴上海再創騎跡

王盟仁董事長贊許成功環台的台灣單車天使小勇士「太棒了！」（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2026台灣單車天使圓夢公益之旅環島騎行，歷經8天的風雨焠鍊，因巴威颱風即將來襲，10日提早半天的時間平安騎抵桃園市楊梅區楊明國中。活動組委會代表迪卡爾公司王盟仁董事長除再次歡喜見證榮耀時刻，並於校方會議廳頒發每位小勇士及志工等成員「2026環島紀念獎章」，肯定成功完成環島挑戰。

▲成功環台圓夢，台灣單車天使赴上海再創騎跡

▲2026台灣單車天使圓夢公益之旅環島騎行，平安騎抵楊明國中。（圖／記者楊淑媛攝）

王盟仁董事長表示，本次公益環島騎行於7月3日從Garmin林口廠正式啟航，全程累計騎行650公里。騎行路線縱貫遼闊的彰化平原、環繞台灣南北海岸線、穿越中央山脈。小勇士們的足跡覆蓋台灣東、西、南、北四大極點燈塔，打卡太魯閣公園清水斷崖等經典自然地標，贊許小勇士遵守團隊紀律，用汗水與堅持為這段成長之旅畫下圓滿句點。

王盟仁說，活動中來自台灣偏鄉學校包括：彰化縣竹塘鄉土庫國小、彰化縣二林鎮萬合國小、新竹縣北埔國中、桃園市楊明國中約70名師生、志工們，在台灣環島行程落幕後，單車天使團隊將跨海前行，7月12日奔赴大陸，展開9天9夜滬蘇杭校際聯合騎行活動，持續透過單車串聯城市、連結青年，讓這份跨越海峽的友誼與感動，在下一段旅程中延續。

▲成功環台圓夢，台灣單車天使赴上海再創騎跡

▲王盟仁董事長(左七）開心頒發「2026環島紀念獎章」。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，今年大陸騎行，也安排孩子們參加兩岸最大醫療系統-蘇州明基醫院急教醫學特訓營，期待未來小勇士能夠當醫生及護理人員或投入兩岸電子科技業，因為單車天使創辦迄今，已有一半以上學長姐，考上國立公立大學，且已有投入兩岸知名電子公司貢獻社會。

環島騎行　鼓勵孩子們勇於接受挑戰

彰化縣竹塘鄉土庫國小校長王聖賢分享，整個騎行過程，看到孩子們學習如何照顧自己，為自己負責，突破以前不敢做的環島騎行，而孩子們勇敢接受這些挑戰，展現堅持的精神。在這次騎行路上，也是歷次破胎率最高，一名該校的同學，最後剩下六公里時，他的腳踏車爆胎了，被強迫上車，他一直說：校長，我要騎完全程，讓我繼續騎！

▲成功環台圓夢，台灣單車天使赴上海再創騎跡

▲那年，我們一起旅環島騎行。（圖／擷取自陳金鍠臉書）

王聖賢期勉小朋友們，唯有超越自己，才會越來越好，並感謝來自熱心企業的支持，希望小朋友們今日有貴人相助，得以圓夢，未來有能力時也可以成為別人的貴人。

▲成功環台圓夢，台灣單車天使赴上海再創騎跡

▲攻上南迴公路最高點「壽卡鐵馬驛站」完成挑戰。（圖／擷取自陳金鍠臉書）

彰化縣二林鎮萬合國小校長陳金鍠說，嘗試才有成功，放棄即是失敗。環台騎行最大的挑戰是海拔460米、連續約21公里長上坡的環島自行車道最高點壽卡鐵馬驛站，當孩子靠著自己的力量，翻越中央山脈，攻上南迴公路最高點「壽卡鐵馬驛站」完成挑戰，歡呼、雀躍的畫面，彷彿跨越的不只是中央山脈，而是昨天的自己。

▲成功環台圓夢，台灣單車天使赴上海再創騎跡

▲一群人可以騎很遠。（圖／擷取自陳金鍠臉書）

台灣單車天使協會會長楊民忠老師表示，單車天使多年來持續透過公益騎行秉持「以單車促進交流，以公益陪伴成長」的理念，希望透過騎行培養青年責任感、合作精神與國際視野，讓每一次出發都成為成長的契機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦
快訊／台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館
不斷更新／新竹巨城今停業一天！全台共37間百貨不開門
快訊／20縣市超大豪雨特報！　巴威最新警戒區域曝
巴威重創菲律賓！土石流「活埋滅村」釀15死　中國急撤1.7萬
巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」
門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網
美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風來襲　桃園停班停課市府防汛不停歇

巴威颱風逼近　台電桃園區處持續戒備全力動員防災

成功環台圓夢　台灣單車天使小勇士赴上海再創「騎跡」

巴威颱風讓20縣市放颱風假　投縣府提醒雇主要求勞工出勤應依法

「2026新北嚴選」網路票選開跑　邀全民投票力挺在地品牌

夏日毛孩過敏拉警報　新北動保處開課教防敏照護

台南東區煮食不慎竄濃煙　消防員入屋關爐火幸無傷亡

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！　黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

母載病女拜拜卻出事！途中撞路邊機車　副駕37歲女兒當場死亡

醉男一中商圈尾隨姊妹被制止　嗆警被過肩摔當場變「綠鬣蜥」

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

巴威颱風來襲　桃園停班停課市府防汛不停歇

巴威颱風逼近　台電桃園區處持續戒備全力動員防災

成功環台圓夢　台灣單車天使小勇士赴上海再創「騎跡」

巴威颱風讓20縣市放颱風假　投縣府提醒雇主要求勞工出勤應依法

「2026新北嚴選」網路票選開跑　邀全民投票力挺在地品牌

夏日毛孩過敏拉警報　新北動保處開課教防敏照護

台南東區煮食不慎竄濃煙　消防員入屋關爐火幸無傷亡

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！　黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

巴威直撲！日宮古島2女遊客「遭大浪捲走」　海水灌爆防波堤

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

溫班亞瑪5年2.52億美元續約馬刺　犧牲超級頂薪有原因

日科技男擁800萬元提早退休　2年就後悔「太寂寞了」

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢　水瓶座種一得百

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

【不斷更新】巨城、新光三越7／11停業！全台55間百貨不開門

李多慧請200粉吃飯「豪送福利」　見6位數帳單：你們吃什麼XD

地方熱門新聞

台南東區煮食不慎竄濃煙消防員入屋關爐火幸無傷亡

成功環台圓夢　台灣單車天使赴上海再創騎跡

巴威逼近　枋寮警撤離部落居民

巴威颱風逼近　台電桃園區處持續戒備

南投縣政府提醒雇主要求勞工颱風假出勤應依法

巴威颱風來襲　桃園停班停課市府防汛不停歇

台南永康高地也淹近20公分！李鎮國疑地下排水溝崩壞促全面檢測

「2026新北嚴選」網路票選開跑　邀全民投票力挺在地品牌

南投帝君文化節7/10登場

雲林應變中心一級開設　張麗善通令提高警覺

巴威逼近風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

水位恐快速上升　萬里溪堰塞湖發布紅色警戒

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

從無家可歸到重拾希望　台東社會安全網陪伴青年走出人生低谷

更多熱門

相關新聞

華為「鴻蒙系統」未入圍政府聯合採購案 CPU兼容這一關過不去

華為「鴻蒙系統」未入圍政府聯合採購案 CPU兼容這一關過不去

大陸中央國家機關2026年度桌面作業系統聯合採購結果日前公佈，華為鴻蒙系統未列入名單，主因並非安全認證不足，而是目前僅支援ARM架構，未達採購規範要求的多CPU架構同源相容門檻。

日菲啟動經濟海域劃界 陸警告：勿將台灣納入劃界進程

日菲啟動經濟海域劃界 陸警告：勿將台灣納入劃界進程

1400萬法拉利遭童當滑梯　車主怒報警追償

1400萬法拉利遭童當滑梯　車主怒報警追償

陸「毒尿褲」事件延燒 調查記者遭控編造數據...要求監管部門徹查

陸「毒尿褲」事件延燒 調查記者遭控編造數據...要求監管部門徹查

年度配額用完 陸商務部宣佈20日起對澳牛肉輸入加徵55％關稅

年度配額用完 陸商務部宣佈20日起對澳牛肉輸入加徵55％關稅

關鍵字：

環台圓夢台灣單車天使大陸迪卡爾王盟仁

讀者迴響

熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

川普：我同意與伊朗談判　但停火已結束

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

鴻海晚間發重訊公告　劉憶如辭法人董事

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面