快訊／20縣市豪大雨特報！巴威逼近雨勢強襲　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署針對20縣市發布豪大雨特報，因颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（10日）晚至明（11）日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動；對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，請注意雷擊、強陣風並慎防積水。

超大豪雨地區

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台中市、苗栗縣、桃園市、新北市、新竹縣

大豪雨地區

宜蘭縣、桃園市、新北市、新竹縣、嘉義縣、南投縣、台北市

豪雨地區

屏東縣、基隆市、雲林縣、新竹市、苗栗縣、高雄市、宜蘭縣、台北市

大雨地區

嘉義市、台南市、屏東縣、台中市、雲林縣、高雄市、連江縣、花蓮縣、台東縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署