巴威路徑往北修！新北2區「崩塌警戒」急撤千人

▲巴威颱風路徑北移，新北金山、萬里崩塌風險升高，山區進入警戒。（圖／國家災害防救科技中心）



記者董美琪／綜合報導

中颱巴威逐步逼近台灣，新北市今（10日）下午召開災害應變中心工作會報，氣象專家示警，受到颱風路徑偏北影響，金山、萬里一帶邊坡崩塌風險明顯提高；另外淡江大橋附近、新店部分區域也需嚴防短時間強降雨造成積淹水。截至晚間7時，新北市已完成預防性撤離1429人。

新北市長侯友宜下午主持第3次災害應變中心工作會報，天氣風險公司指出，隨著巴威持續接近，預估今晚開始風雨將逐漸增強，明天會是影響新北最明顯的時間點，白天可能出現劇烈風雨，南側山區雨勢恐達大豪雨甚至局部超大豪雨等級，沿海地區也可能測得11至13級強陣風。

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台大氣候天氣災害研究中心分析，巴威颱風路徑往北調整後，金山、萬里新增列入崩塌中高風險區域；三峽、三芝、平溪、石碇、汐止、坪林、烏來、深坑、新店、瑞芳、雙溪等地則屬中度風險區。淹水模擬結果也顯示，淡水公司田溪周邊、淡江大橋交界處以及新店捷運站附近，可能發生積水情況。

侯友宜表示，雖然最新預測略有變化，但巴威帶來的風雨威脅仍不可輕忽，各區預防性撤離工作持續進行，希望能在晚間完成。他也特別提醒，金山、萬里因崩塌可能性升高，地方單位務必加強戒備。

市府指出，目前已向國軍申請支援，共調派118名兵力與10輛車輛投入防災工作，包含中輕型戰術輪車，後續將依照各地災情即時調度人力與物資。

根據新北市府統計，全市規劃撤離16區共685戶、1461人，截至晚間7時已撤離1429人，其餘撤離作業仍持續進行中。