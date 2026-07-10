巴威「甜甜圈雙眼牆」現形家門口　快步擦邊！北台灣猛烈風雨

▲巴威巔峰一度登上風王寶座，如今仍維持中颱。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

中颱「巴威」生命頑強，中央氣象署今（10日）晚9時觀測，巴威近中心風速仍維持每秒43公尺，且7級暴風半徑依舊廣闊達380公里，過去6小時移動速度稍微加快，暴風圈最快凌晨就會觸陸台灣，專家觀測，巴威颱風眼已經進入雷達觀測區，可清楚見到其像甜甜圈雙眼牆結構，因北方高壓穩定導引，巴威將快步通過，明天深夜台灣陸地就會脫離暴風圈。

暴風圈凌晨觸陸 北台灣風雨最劇烈

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巴威今晚逐漸逼近台灣，氣象署預計，其暴風圈明天凌晨前後進入陸地，明天一整天颱風逐漸通過北部海面，12日（周日）凌晨颱風中心進入中國沿海，本島就會脫離暴風圈。

▼巴威已經進入雷達觀測，可清楚見到雙眼牆結構。（圖／中央氣象署）



民間氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」表示，巴威颱風眼已經進入我們的雷達觀測區，可以清楚看到猶如甜甜圈雙眼牆結構。根據觀測，巴威今晚位於台東東方約480公里海面上，過去6小時移動速度加快，暴風圈即將進入北部、東部近海，其外圍環流已經開始移入，入夜後各地風勢逐漸增強，並伴隨陣陣雨勢，預計凌晨巴威暴風圈就會接觸台灣陸地，並逐步籠罩北台灣上空。

雙眼牆清晰可見 明晚暴風圈可望離台

台灣颱風論壇指出，由於今天巴威偏北份量較多，以目前路徑推，明天白天是巴威距離最近時段，也是各地風雨最劇烈時刻，尤其是北台灣地區風雨會特別猛烈，受北方高壓穩定導引影響，巴威颱風將快步通過。如果沒有太大變化，暴風圈將在明天深夜離開台灣陸地。