北車地下街民眾「行動電源突自燃」　目擊者秒拿滅火器搶救

▲台北車站地下街10日發生火警，民眾行動電源突自燃。（圖／記者邱中岳翻攝）
記者邱中岳、趙蔡州／台北報導
颱風天不平靜，台北車站B、台北地下街Y8交接處10日下午4點40分傳出火警，一名行人步行經過事發地點時，身上的行動電源因不明原因突然起火，讓附近民眾嚇壞，所幸目擊的民眾立刻拿起附近的滅火器將火勢撲滅，使災情未進一步擴大。
台北市消防局獲報後，也立刻出動10名消防員、3輛消防車前往處理，到場後確認火勢已由民眾撲滅，事故未造成人員傷亡，詳細起火原因待進一步調查。
▲台北車站地下街10日發生火警，民眾行動電源突自燃。（圖／記者邱中岳翻攝）
記者邱中岳、趙蔡州／台北報導
颱風天不平靜，台北車站B、台北地下街Y8交接處10日下午4點40分傳出火警，一名行人步行經過事發地點時，身上的行動電源因不明原因突然起火，讓附近民眾嚇壞，所幸目擊的民眾立刻拿起附近的滅火器將火勢撲滅，使災情未進一步擴大。
台北市消防局獲報後，也立刻出動10名消防員、3輛消防車前往處理，到場後確認火勢已由民眾撲滅，事故未造成人員傷亡，詳細起火原因待進一步調查。
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