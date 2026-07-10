北車地下街民眾「行動電源突自燃」　目擊者秒拿滅火器搶救

高雄市立大東藝術圖書館今（8）日中午發生突發事故，一名陳姓女子於一樓大聲吼叫被制止，情緒不滿之下，竟衝上2樓取滅火器四處亂噴，導致館內全覆蓋上一層厚重煙霧，館方不得已臨時公告閉館，並對陳女提告。警方到場將陳女帶回派出所釐清，意外發現她是竊盜通緝犯，全案訊後將移送地檢署偵辦。