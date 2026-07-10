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「2026新北嚴選」網路票選開跑　邀全民投票力挺在地品牌

▲「2026新北嚴選」網路票選開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市府每2年舉辦伴手禮徵選活動，挖掘具潛力的在地品牌，並導入行銷資源協助業者拓展市場。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

大家一起來投票！「2026新北嚴選」網路票選即日起正式開跑，邀請民眾踴躍參與，選出最具代表性的新北特色好物。無論是人氣甜點、特色美食，還是充滿創意巧思的文創商品，都有機會透過民眾支持脫穎而出。活動期間參與投票，還有機會抽中iPhone 17e等豐富好禮，邀請全民一起為喜愛的品牌加油打氣，共同見證新北在地產業的創新能量。

經發局長盛筱蓉表示，新北市擁有豐富的人文底蘊、多元產業發展及在地特色，每兩年辦理一次「新北嚴選」徵選活動，透過公開評選發掘兼具品質、創意與市場潛力的優質商品。今年徵件期間獲得各界熱烈響應，共計超過500件作品報名參賽，涵蓋「烘焙甜點」、「風味好禮」及「文創生活」三大類組，展現新北品牌的創新實力與產業韌性，也讓更多優秀商品有機會被民眾看見。

▲「2026新北嚴選」網路票選開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲「2026新北嚴選」採網路票選與現地評核雙軌制度。

經發局說明，「2026新北嚴選」採「網路票選」與「專業評審」雙軌評選機制，由民眾上網票選支持喜愛的商品，並結合專業評審團評核，共同選出30項最具代表性的新北特色商品；依據網路票選結果，各類組票數前3名將獲頒「最佳人氣獎」。今年除由專業評審進行評核外，也特別邀請烘焙、餐旅管理、生活設計及文創工藝等相關科系大專院校學生組成「校園星探隊評審」，從年輕世代視角挖掘兼具創意與市場潛力的新北品牌，讓評選更具多元性與代表性。

經發局補充，「2026新北嚴選」網路票選活動自7月10日至24日截止，活動期間民眾可至「新北Vote」網站註冊帳號後，進入活動專屬頁面進行投票，投票期間每日登入皆可投票，每帳號每日可於「烘焙甜點」、「風味好禮」、「文創生活」3大組各投10票，每投1票就可獲得1次抽獎機會，投越多票中獎機率越高，最大獎為iPhone 17e，邀請大家踴躍參與，為自己喜愛的品牌應援。更多活動相關資訊請上「新北市政府經濟發展局」網站或「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

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