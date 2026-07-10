夏日毛孩過敏拉警報　新北動保處開課教防敏照護

▲小黑貓因過敏導致嘴部皮膚搔癢乾裂。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年7月8日為世界衛生組織（WHO）與世界過敏組織共同發起的「世界過敏性疾病日」，今年邁入第21周年。新北市動保處表示，過敏性疾病不僅發生在人類身上，犬貓同樣可能因食物、環境或昆蟲叮咬等因素引發過敏反應，呼籲飼主平時應做好居家環境管理、定期驅除寄生蟲及慎選低敏食材，降低毛寶貝過敏風險，共同守護寵物健康。

動保處指出，台灣位處亞熱帶地區，氣候高溫潮濕，是蚊蟲及節肢動物繁殖的溫床，犬貓容易因跳蚤、壁蝨、蚊蟲叮咬，或季節冷熱交替、塵蟎、食材中的過敏原，以及清潔藥劑殘留等因素引發過敏反應，甚至在施打疫苗後，也可能出現急性過敏症狀。

▲小貓要定期進行除蚤作業以避免跳蚤叮咬。

動保處表示，毛寶貝過敏症狀依嚴重程度不同，輕微者可能出現皮膚紅腫、搔癢、脫毛等皮膚問題，中度則可能伴隨眼睛發紅、流鼻水、打噴嚏及咳嗽等情形；若發生急性過敏，甚至可能導致呼吸困難、胸悶、過敏性休克，嚴重時恐危及生命。若發現寵物出現疑似過敏症狀，應立即帶往動物醫院，由獸醫師診斷過敏原因，透過調整飼養環境、避開過敏原及藥物治療等方式改善病情。

新店動物之家獸醫師李建沛表示，為降低收容犬貓發生過敏的機率，動物之家平時均會定期進行體內外寄生蟲驅蟲，餵食不同種類飼料時也會持續觀察犬貓進食後的身體反應，同時定期清潔消毒動物舍，並做好環境衛生及溫濕度管理，減少環境過敏原。

▲小貓因過敏導致眼睛發紅腫脹。

新店動物之家動保員葉穎呈分享，曾救援一隻躲藏在草叢中的流浪犬，帶回收容後發現臉部明顯腫脹，經獸醫師施打藥物及投藥治療後才逐漸消腫，研判是受到昆蟲叮咬引起急性過敏，也讓他深刻體會到犬貓與人類一樣，都可能因環境因素出現過敏反應，若能及早發現並接受治療，多數都能獲得改善。

動保處提醒，預防毛寶貝過敏可從日常生活做起，包括維持居家環境清潔、避免跳蚤、壁蝨及蚊蠅孳生、定期驅除體內外寄生蟲、慎選低敏飲食及留意環境溫度變化，都是降低過敏發生的重要措施。

此外，動保處表示，將持續推廣飼主教育，不定期於板橋生命教育園區舉辦免費寵物知識講座，7月26日將邀請獸醫師張軒祐主講「夏日大作戰毛寶貝照顧須知」，相關報名資訊可至新北市動保處官網及臉書粉絲專頁查詢。動保處也鼓勵民眾前往新北市各公立動物之家認養犬貓，今年認養除可享免費認養六好禮外，還提供免費醫療諮詢、疫苗注射等多項福利，歡迎民眾以認養代替購買，給毛寶貝一個溫暖的家。

▲小狗過敏嚴重導致臉部異常腫大。