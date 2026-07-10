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巴威颱風讓20縣市放颱風假　投縣府提醒雇主要求勞工出勤應依法

▲。（圖／資料照片，記者李毓康攝）

▲雇主若要求勞工於颱風假出勤，應依相關法令給薪、補休。（圖／資料照片，記者李毓康攝）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風來襲，全國已有20縣市宣布放「颱風假」；南投縣政府提醒，雇主若因業務性質所需要，需特定勞工於天然災害發生時出勤者，應由勞雇雙方於事前約定，應徵得工會同意或經勞資會議同意，且宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

南投縣社會及勞動處說明，目前勞動法令並無「颱風假」規定，但依據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》規定，颱風等天然災害發生時，勞工工作地、居住地或上下班必經途中，任一轄區首長依《天然災害停止辦公及上課作業辦法》規定宣布停止上班、又或因天然災害等因素阻塞交通等情況，勞工因而未出勤時，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

▲南投縣政府提醒颱風天也應顧及勞工權益。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府提醒颱風天也應顧及勞工權益。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動局呼籲雇主，如因天災、事變或突發事件，有使勞工在正常工作時間外出勤加班，或使勞工於例假日出勤工作者，應就勞工加班時數，依其平日每小時工資額加倍發給，停止假期出勤繼續工作部分，除應依《勞動基準法》第40條，工資部分加倍給予，也應於事後給予補休一日；前項所定事後補假休息，勞雇雙方應另行於事後協商排定補假休息期日，最晚應於工作結束後7日內為之，而颱風當天休假的勞工本無出勤義務、不影響原本的假期，雇主不需另外給予補假。

社會及勞動局提醒，勞工朋友如有勞動權益等問題，可撥打專線049-2246823，或逕洽該局(南投市中興路660號)服務櫃檯諮詢。

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