老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

▲紫海膽在養殖池中啃食龍鬚菜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市東北角海岸擁有優美壯闊的海岸景觀與豐富多樣的海洋生態，每到夏季正是紫海膽盛產時節，也是品嚐紫海膽最鮮美的好時機。紫海膽滋味甘甜、香氣細緻，口感滑順綿密，因其鮮甜風味與豐富營養價值，向來是日式料理中備受喜愛的高級食材，也是東北角漁村最具代表性的季節海味之一。新北市漁業處邀請民眾把握產季，走訪東北角漁村，品嚐來自產地的新鮮紫海膽。

東北角海域海洋資源豐富，夏季是紫海膽的盛產季節，許多人喜愛的金黃色或橙黃色「海膽膏」，其實是海膽的生殖腺。每顆海膽體內具有五片生殖腺，夏季海膽大量攝食海中大型藻類，吸收充足養分，生殖腺逐漸發育飽滿，也讓海膽膏更加濃郁，此時品嚐最能感受海膽細緻鮮甜的風味。

▲透過放流人工培育的紫海膽，協助恢復海域生態。



貢寮在地漁民陳振益表示，卯澳紫海膽養殖於潮汐換水的潮間帶養殖池中，並與九孔鮑共同混養，利用純淨海水培育，風味鮮美不輸野生紫海膽。新鮮食材最適合以簡單方式料理，將紫海膽剖開後取出海膽膏直接生食，便能品嚐到最原始的鮮甜與滑嫩；也可搭配米飯與海苔製成壽司、手卷，或鋪在熱騰騰的白飯上，成為香氣濃郁的海膽蓋飯。此外，將海膽與雞蛋混合後煎熟，再撒上少許蔥花，也是一道充滿漁村風味的私房料理，民眾若至貢寮品嚐紫海膽，可前往附近的海鮮餐廳，享用新鮮美味的在地漁產料理。

新北市漁業處表示，為維護紫海膽資源永續，新北市已於貢寮、瑞芳及萬里設置水產動植物保育區，規範禁止採捕不含刺殼長未滿8公分的海膽，並於每年9月1日至次年6月15日禁止採捕白棘三列海膽，也就是俗稱的馬糞海膽。其中野柳水產動植物保育區更全面禁止以任何方式採捕海膽，提供海膽族群穩定生長與繁衍的棲地。

除採捕管理外，新北市政府也與國立臺灣海洋大學團隊合作，於新北市海洋資源復育園區推動紫海膽復育與放流工作，透過保育、復育並行，持續增裕海域資源。漁業處也歡迎民眾來到東北角品嚐當季海味，並順遊馬崗潮間帶，欣賞退潮時海面倒映藍天白雲的自然美景，或前往臺灣極東點三貂角燈塔步道漫遊，遠眺遼闊海景與特殊岩石地景，用味覺與視覺一同感受東北角漁村的獨特魅力。

▲紫海膽炒蛋料理，味道鮮美。