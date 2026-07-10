本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

▲饒慶鈴臉書遭灌爆，台東人洗版咕嚕咕嚕咕嚕。（圖／翻攝臉書／饒慶鈴）



記者柯振中／綜合報導

中颱巴威進逼台灣，暴風圈最快預計11日清晨登陸，本島除了台東以外，所有縣市均放颱風假，讓民眾能夠安心在家防颱。而全台停班停課的消息出爐以後，不少民眾感到不滿，前往台東縣長饒慶鈴的臉書洗版「咕嚕咕嚕咕嚕」、「全台只有台東沒放，厲害了」。

全台唯一沒放颱風假！ 饒慶鈴臉書遭灌爆

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台東縣長饒慶鈴10日下午4點多發文表示，因應巴威颱風接近，縣府與公所已完成整備、持續待命，台東應變中心下午1點也已提升為二級開設。受到巴威颱風影響，今晚綠島、蘭嶼可能出現12級以上陣風，且沿海浪高持續發布巨浪警告，請鄉親千萬不要進入海邊及水域管制區。

▲台灣本島僅有台東縣沒有放颱風假。（圖／翻攝臉書／饒慶鈴）



不過，稍早饒慶鈴在臉書上宣布，除了蘭嶼鄉、綠島11日停止上班、停止上課以外，其餘地區仍舊照常上班上課，由於是全台唯一11日未放颱風假的縣市，因而受到不少討論。

網酸全台最特別！洗版留言：咕嚕咕嚕咕嚕

許多民眾對此傻眼留言，「咕嚕咕嚕咕嚕咕」、「等明天ㄧ早快進來在公佈。應該來不及唷。都要上班了」、「全台只有台東沒放，厲害了」、「果然台東不一樣，哈哈哈哈哈」、「台灣的後山就是不一樣」、「全台灣就妳最特別」、「這次颱風這麼大顆還不放，有點東西。」