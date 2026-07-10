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巴威襲來明北市狂風暴雨　蔣萬安：防颱進入最關鍵嚴峻階段

▲▼ 蔣萬安出席臺北市政府巴威颱風工作會報 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安出席台北市政府巴威颱風工作會報 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

巴威颱風暴風圈預估最快11日凌晨觸陸，台北市長蔣萬安10日晚間再到災害應變中心聽取防災整備報告。蔣提到，氣象團隊預測明天北市的風勢，在市區最高會達10到12級、甚至會出現狹管效應，雨勢有可能出現3小時累積超過100毫米，是典型狂風暴雨複合型的極端氣候，市民朋友必須注意自身安全，市府團隊會密切關注颱風動態，也希望各項整備工作落實到位，讓災情衝擊降到最低。

蔣萬安裁示時指出，氣象團隊預測明天北市的風勢，在市區最高會來到10到12級，這樣的風速是足以讓樹木連根拔起，甚至招牌、懸掛物飛散。雨勢有可能出現3小時累積超過100毫米，這就是典型的短延時強降雨，極易造成在市區內幾處積淹水的情況。蔣說，這次颱風對台北市的威脅，從這個時刻起已經進入最關鍵而且是最嚴峻的階段。

蔣萬安指出，這次氣象團隊預測，不管是風勢、雨勢，都是非常典型狂風暴雨複合型的極端氣候。尤其像10到12級的風力，在都會市區也會產生「狹管效應」，加強整個破壞力。因此，蔣提醒消防、工務、環保等單位的機動搶救組，隨時待命，在安全的前提下，以最快的速度進行相關的鋸切、移除，來確保後續整個幹道動線的暢通。

針對雨勢部分，蔣萬安說，氣象預測可能在市區都會有大豪雨、超大豪雨，不論在市區或山區都不可不慎。因此再次要求各抽水站以及移動抽水機立即進入備戰狀態，所有操作人員隨時待命，必要就即刻進行預防性的抽排。另外，針對易積淹水的熱區、地下道、低窪的路段，也要請相關單位密切的監控，機動的要即刻進行清理。

蔣萬安請環保局、各區公所隨時掌握，即刻排除排水孔、側溝蓋相關的落葉雜物。也要請警察局、交通局密切監控全市的車行地下道，一旦達到積淹水警戒，立即的啟動交通管制或車道封閉。

蔣萬安會後受訪說，這次巴威颱風是25年來暴風圈最大的颱風，台北市過去這幾天連日大雨，土壤含水量飽和，非常容易造成山坡地、邊坡地土石流的潛在可能，這部分都嚴陣以待、嚴肅面對，也希望市民朋友能有充裕時間做好各項整備工作。

蔣萬安也提到，今天晚上入夜後，風勢、雨勢全面增強，氣象團隊也預測明天一整天從清晨開始到入夜，都是狂風暴雨，特別對台北市衝擊非常大，市民朋友必須注意自身安全，市府團隊會密切關注颱風動態，也希望各項整備工作落實到位，讓災情衝擊降到最低。

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