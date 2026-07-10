　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

記者郭世賢／基隆報導

巴威颱風持續逼近北台灣，基隆市區今天（10日）晚間風雨逐漸增強、街頭人車明顯減少，卻發生酒駕肇逃案件。一名33歲黎姓越南籍逃逸移工涉嫌酒後駕車，在忠二路失控撞倒路旁4輛機車後逃逸，警方獲報立即展開圍捕，迅速將人查緝到案，酒測值高達0.85毫克，全案依公共危險罪及違反《入出國及移民法》等罪嫌移送偵辦。

▲越南移工撞毀4機車落跑 基隆警火速逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲巴威颱風逼近！逃逸移工酒駕撞倒4機車逃逸，基隆警火速逮人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警第一分局調查，黎姓男子為逃逸移工，10日下午2時起飲用多瓶啤酒，晚間仍駕車上路，行經基隆市忠二路時逆向行駛，在轉彎過程中失控撞上停放於超商前的4輛機車，事故地點就在忠二路派出所附近。肇事後黎男未停留處理，反而駕車逃離現場。

警方接獲報案後立即調派警力展開地毯式搜尋，不久便攔查到涉案銀色轎車，並查獲黎男到案。員警發現他全身散發濃厚酒氣，經實施酒測，酒測值達0.85毫克，遠超法定標準。警方表示，面對員警詢問為何在颱風天仍酒後開車時，黎男坦承下午喝了多瓶啤酒，並稱當時正準備返回住處。

第一分局長温基興表示，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全，尤其肇事後逃逸更是漠視法紀的行為。警方對酒駕及危險駕駛秉持「零容忍」態度，將持續加強巡邏攔查及交通執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應選擇代駕、搭乘大眾運輸或指定駕駛，共同維護安全、友善的交通環境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲越南移工撞毀4機車落跑 基隆警火速逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲越南移工撞毀4機車落跑 基隆警火速逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

►基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬向家長道歉

►基隆「名人幼兒園」涉虐20幼童　市府公布2名教保員姓名

►剛放暑假起口角！基隆19歲姊菜刀砍弟　頸部受傷滿地血

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦
快訊／台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館
不斷更新／新竹巨城今停業一天！全台共37間百貨不開門
快訊／20縣市超大豪雨特報！　巴威最新警戒區域曝
巴威重創菲律賓！土石流「活埋滅村」釀15死　中國急撤1.7萬
巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」
門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網
美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中聯總經理2千萬交保　被問「知道超標嗎」回2字低調快閃

三重招牌颱風夜重砸落地！小客車「緊急剎停」驚險閃避畫面曝

快訊／致癌油風暴！中聯總經理遭聲押　法院裁定2000萬交保

北車地下街民眾「行動電源突自燃」　目擊者秒拿滅火器搶救

快訊／三重富邦銀行「招牌被吹落」　重砸地面橫躺斑馬線

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

巴威強襲！台中路樹被吹倒砸2車　41人進山、海邊觀浪被警勸離

彰化139線強風橫掃「大樹突倒下」 駕駛猛轉方向盤　驚險瞬間曝光

囂張恐嚇討債引爆掃黑！鍾小鍾、邱垂良羈押禁見　法官裁定理由曝

快訊／恐嚇討債沒在怕！網紅鍾小鍾、承信會大哥羈押禁見

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

母載病女拜拜卻出事！途中撞路邊機車　副駕37歲女兒當場死亡

醉男一中商圈尾隨姊妹被制止　嗆警被過肩摔當場變「綠鬣蜥」

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

快訊／中聯總經理2千萬交保　被問「知道超標嗎」回2字低調快閃

三重招牌颱風夜重砸落地！小客車「緊急剎停」驚險閃避畫面曝

快訊／致癌油風暴！中聯總經理遭聲押　法院裁定2000萬交保

北車地下街民眾「行動電源突自燃」　目擊者秒拿滅火器搶救

快訊／三重富邦銀行「招牌被吹落」　重砸地面橫躺斑馬線

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

巴威強襲！台中路樹被吹倒砸2車　41人進山、海邊觀浪被警勸離

彰化139線強風橫掃「大樹突倒下」 駕駛猛轉方向盤　驚險瞬間曝光

囂張恐嚇討債引爆掃黑！鍾小鍾、邱垂良羈押禁見　法官裁定理由曝

快訊／恐嚇討債沒在怕！網紅鍾小鍾、承信會大哥羈押禁見

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

巴威直撲！日宮古島2女遊客「遭大浪捲走」　海水灌爆防波堤

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

溫班亞瑪5年2.52億美元續約馬刺　犧牲超級頂薪有原因

日科技男擁800萬元提早退休　2年就後悔「太寂寞了」

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢　水瓶座種一得百

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

【不斷更新】巨城、新光三越7／11停業！全台47間百貨不開門

巴威重創菲律賓！土石流「活埋滅村」釀15死　中國急撤1.7萬人

被問如果可以選擇年齡？　蔡依林直接已讀亂回XD

社會熱門新聞

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

三重富邦銀行招牌被吹落　橫躺斑馬線

獨／27歲男陳屍台中知名摩鐵　「自開一房」離奇亡

中聯總經理交保　走出法院低調快閃

三重招牌重砸落地！小客車驚險躲避畫面曝

參加心理共學團出軌！人妻嬌喊：每一下都很有感

即／中聯總經理聲押　法院裁2000萬交保

即／台中19歲裝潢工20樓墜7樓...搶救不治

鍾小鍾、邱垂良均羈押禁見　法官裁定理由曝

台南監獄管理員涉收30萬當跑腿　立即調職職

同事性交易　3女員工樓上睡覺也挨罰

北車地下街民眾「行動電源突自燃」

即／討債網紅鍾小鍾、承信會大哥羈押禁見

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

更多熱門

相關新聞

巴威逼近風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

巴威逼近風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

隨著中度颱風巴威（BAVI）逐步接近台灣，基隆市已納入海上及陸上颱風警戒區域。受颱風環流影響，基隆今天（10日）入夜後風雨將逐漸增強，可能出現強風、豪雨及短延時強降雨。基隆市消防局今天動員各消防分隊前往轄內低窪地區及易積淹水熱點，加強防颱宣導，提醒民眾把握颱風來襲前的整備時間，提前做好防水及防災措施。

酒駕4犯不准易科罰金　男1原因獲撤銷

酒駕4犯不准易科罰金　男1原因獲撤銷

基隆光華國宅前水管被挖破　1249戶停水

基隆光華國宅前水管被挖破　1249戶停水

基北北桃颱風假標準恐脫鉤？謝國樑最新回應

基北北桃颱風假標準恐脫鉤？謝國樑最新回應

謝國樑視察抽水站防颱整備　確保抽排系統正常運作

謝國樑視察抽水站防颱整備　確保抽排系統正常運作

關鍵字：

基隆市酒駕逃逸移工

讀者迴響

熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

川普：我同意與伊朗談判　但停火已結束

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

鴻海晚間發重訊公告　劉憶如辭法人董事

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面