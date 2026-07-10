巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

記者郭世賢／基隆報導

巴威颱風持續逼近北台灣，基隆市區今天（10日）晚間風雨逐漸增強、街頭人車明顯減少，卻發生酒駕肇逃案件。一名33歲黎姓越南籍逃逸移工涉嫌酒後駕車，在忠二路失控撞倒路旁4輛機車後逃逸，警方獲報立即展開圍捕，迅速將人查緝到案，酒測值高達0.85毫克，全案依公共危險罪及違反《入出國及移民法》等罪嫌移送偵辦。

▲巴威颱風逼近！逃逸移工酒駕撞倒4機車逃逸，基隆警火速逮人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警第一分局調查，黎姓男子為逃逸移工，10日下午2時起飲用多瓶啤酒，晚間仍駕車上路，行經基隆市忠二路時逆向行駛，在轉彎過程中失控撞上停放於超商前的4輛機車，事故地點就在忠二路派出所附近。肇事後黎男未停留處理，反而駕車逃離現場。

警方接獲報案後立即調派警力展開地毯式搜尋，不久便攔查到涉案銀色轎車，並查獲黎男到案。員警發現他全身散發濃厚酒氣，經實施酒測，酒測值達0.85毫克，遠超法定標準。警方表示，面對員警詢問為何在颱風天仍酒後開車時，黎男坦承下午喝了多瓶啤酒，並稱當時正準備返回住處。

第一分局長温基興表示，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全，尤其肇事後逃逸更是漠視法紀的行為。警方對酒駕及危險駕駛秉持「零容忍」態度，將持續加強巡邏攔查及交通執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應選擇代駕、搭乘大眾運輸或指定駕駛，共同維護安全、友善的交通環境。

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