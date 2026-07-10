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巴威強襲！台中路樹被吹倒砸2車　41人進山、海邊觀浪被警勸離

▲▼颱風巴威來襲　台中路樹砸車、3民眾觀浪遭警勸離。（圖／記者許權毅翻攝）

▲颱風巴威來襲，還有民眾前往山區或海邊，被警方勸離。（圖／記者許權毅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

巴威颱風逼近，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報。台中市政府9日起預警封閉高美濕地木棧道，但10日仍有零星民眾前往海邊觀浪，清水警分局加派警力巡查並勸離，截至目前已開立3張勸導單；另外，梧棲區下午也傳出路樹遭強風吹斷，波及2輛停放路旁的轎車，幸好無人受傷。根據台中市警方統計，目前已口頭或書面勸離41人。

高美濕地持續封閉　警加強巡邏勸離觀浪客

清水警分局表示，高美濕地自海上颱風警報發布後即啟動巡邏勸導勤務，並配合景點封閉措施，防止民眾進入危險區域，今日中午後風勢持續增強，沿岸海象更加不穩，仍有少數遊客停留岸邊觀看海浪，員警發現後立即逐一勸離，避免發生意外，目前已開出3張勸導單。高美派出所所長李財安提醒民眾，颱風期間切勿前往海邊逗留，以免發生憾事。

強風吹倒路樹　波及2車幸無人傷

除海邊風浪明顯增強外，台中港區午後也出現強陣風。梧棲區四維路10日下午3點多發生一棵路樹因不敵強風吹襲倒塌，壓到停放路旁的2輛自小客車，造成車體輕微受損，所幸當時車內無人，也未造成任何人員傷亡。

警方獲報後立即到場設置警戒、開啟警示燈並疏導交通，同時通知權責單位清除倒木、排除路障。

山海高風險區管制　累計勸離41人

根據台中市警方統計，自9日下午5點針對市內山區、濱海及各項高風險區域啟動預警性封閉管制後，仍有不少民眾試圖進入山區或海邊，截至目前山區已口頭或書面勸離13人，海邊及河邊危險區域已勸離28人。

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