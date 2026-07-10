晉江製鞋廠大火28死　陸媒：樓頂蓄水池撈出多具遺體

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省泉州晉江輝騰製鞋廠9日午間發生大火，造成28人死亡。據陸媒《南方窗》報導，大火撲滅後，消防員從頂樓蓄水池中打撈出多具遺體，疑似受困員工逃到頂樓後，因高溫難耐躲進蓄水池避難，最終仍不幸罹難。

《南方窗》採訪了製鞋廠附近一間商店的店主李隆安（化名），他表示，自己的店面距離製鞋廠約200多公尺，下午2點多，他回到店裡時，濃煙已經非常大，天空幾乎被籠罩，5層高的樓幾乎整棟都燒完了。

▼多名員工逃到屋頂。（圖／翻攝微博）



大火直到晚間才撲滅，李隆安說，晚間8點多，大火已經熄滅，不過整個建築還在冒煙，5樓還能看到一些殘存的火苗，消防人員持手電筒在樓內搜救。

人在附近公寓做裝修的工人張二龍（化名）表示，廠房樓棟的玻璃被燒破後，他看到窗戶玻璃裡面有一層類似鐵柵欄的東西，封死了「逃生通道」，從樓棟後面無法逃生。

張二龍說，他在現場觀察了一個小時，沒有看到一個人從樓棟後面逃出來，「樓層堆了很多東西，不然可以從樓梯下來，就不會跑到樓頂上。」他當時發現裡面的人反應很慢，當時已經很大的煙了，但樓內還有很多人。

李隆安也記得，火災剛發生時，他看到很多人發的影片中，廠房的樓頂上被困了不少人，但等他 2 點多在現場看時，樓頂已經沒有人了。圍觀的群眾告訴李隆安，不少人見火勢愈發變大，躲到了樓頂的蓄水池中。

當時，李隆安站在離事發鞋廠不遠的一棟高樓的樓頂觀察現場，他記得現場來了很多救護車，下午4點多的時候，火勢得到了控制，隨後消防員陸續上樓搜救。

李隆安說，他在現場看到當時有大約 20 多個消防人員圍在樓頂的蓄水池，陸續從裡面打撈出遺體，包裹後抬下樓去。

據李隆安目測，蓄水池大概有十幾平方公尺，在他觀察的那段時間，消防員共從樓頂蓄水池撈出 6 具遺體。之後，相關人員不讓他們繼續在周邊樓頂觀看，「我們下樓的時候，消防員還在撈。」

據大陸官媒《央視》報導，此次事故大部分的遇難者，大多數被困廠房樓頂部位，與李隆安的說法不謀而合。

此外，泉州市衛健委主任蘇松炎也證實，火災現場有2名逃生墜落人員，被緊急送往醫院救治，雖經全力搶救，遺憾的是，最後仍因傷勢過重，不幸先後離世。