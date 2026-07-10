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彰化139線強風橫掃「大樹突倒下」 駕駛猛轉方向盤　驚險瞬間曝光

記者唐詠絮／彰化報導

中度颱風巴威逼近，其外圍環流今（10日）下午為彰化地區帶來強勁陣風，和美鎮及芬園鄉139縣道，陸續傳出路樹不敵強風倒塌砸車、駕駛疑因風勢過大操控失靈撞斷路燈等驚險事故，所幸多起意外未釀成重大傷亡，但已讓用路人飽受驚魂，直言「颱風還沒來就已開始障礙賽」。

▲彰化芬園鄉路樹倒塌砸中轎車，警方急到場疏導交通。（圖／警方提供）

▲彰化芬園鄉路樹倒塌砸中轎車，警方急到場疏導交通。（圖／民眾提供）

今日下午，彰化風勢明顯增強，和美鎮首先傳出災情，一棵路樹因不堪強風吹襲應聲倒塌，不偏不倚砸中一輛停在路邊轎車，造成車體受損。接著139縣道也傳出意外，一名駕駛疑因瞬間強勁側風導致車輛失控，撞斷路邊路燈，該名駕駛受傷，隨後被緊急送往醫院治療。

▲彰化芬園鄉路樹倒塌砸中轎車，警方急到場疏導交通。（圖／警方提供）

行車紀錄器畫面拍下，芬園鄉139線大彰路4段，一棵大樹在強風中，突然橫倒於車道上。當時一輛轎車經過，駕駛雖猛轉方向盤閃避，車身仍被掃過的樹枝擊中，後方車輛駕駛見狀不禁驚呼連連。

彰化警分局芬園分駐所接獲通報後，警員湯亞軒、石凱文及實習生朱家賢立即馳援，迅速以交通錐縮減車道並實施單向雙層管制，確保雙向車輛依序通行，同時通報1999專線。後續由芬園鄉公所派員清理，於傍晚時分完全排除障礙，恢復交通順暢。

▲彰化芬園鄉路樹倒塌砸中轎車，警方急到場疏導交通。（圖／警方提供）

因應巴威颱風可能帶來的豐沛雨量與強風，台電彰化區處已全面提高警覺，除全面檢視防災應變措施外，特別針對沿海易受鹽塵害侵蝕地區，加強配電線路預防性礙掃作業，警方呼籲，颱風期間山區道路易有落石與樹倒風險，民眾應盡量避免前往，行車時務必減速慢行，注意車前狀況。

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