巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（10日）晚8時30分持續針對中颱「巴威」發布海上陸上颱風警報，陸警範圍維持彰化以北、馬祖等14縣市，預計暴風圈明天（11日）凌晨前後進入陸地，並逐漸通過北部海面，今晚起台中以北、東北部地區雨量增加，明天北部地區、東北部及中南部山區降雨更持續，累積雨量明顯偏大，可能出現豪大雨。

▲巴威暴風半徑仍廣達380公里。（圖／翻攝NOAA）



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暴風圈凌晨觸陸 馬祖最後脫離影響

預報中心技正謝佩芸指出，巴威颱風今晚中心位在鵝鑾鼻東北東方約550公里海面處，近中心風速維持每秒43公尺，7級暴風半徑仍達380公里，未來持續穩定朝西北移動，明天上午來到東北方海面，預計暴風圈明天凌晨前後進入陸地，明天一整天颱風逐漸通過北部海面，12日（周日）凌晨中心進入中國沿海，本島脫離暴風圈，但馬祖受到影響時間較晚，仍要留意颱風威脅。

颱風外圍環流逐漸影響，根據氣象署觀測，今天上半天北台灣有局部間歇性降雨，雨量不大，50至70毫米，南部也有午後雷陣雨，隨著颱風接近，降雨明顯雨勢且持續，今晚起台中以北、東北部地區雨量增加，西半部、中南部也有短暫陣雨；明天整體雨勢增加，西半部降雨區域擴展到平地，尤其北部地區、東北部及中南部山區在颱風環流受地形作用影響下，降雨更持續，累積雨量明顯偏大，可能出現豪大雨。

▼巴威將通過北部海面，北台灣將出現強風豪雨。（圖／中央氣象署，下同）



謝佩芸提醒，花東屬於背風面，降雨主要集中在中央山脈稜線，平地雨量偏少，與金門都要注意明天有焚風可能。明天下半天之後，隨著颱風通過北部，接近颱風區域的北台灣降雨量值仍大，南部平地降雨有機會緩和，山區則持續有降雨，另外馬祖隨著颱風接近，則較明顯受影響。

北部防12級強陣風 沿海慎防6米巨浪

颱風帶來的風勢也強勁，根據氣象署觀測，西半部地區、東半部、澎湖、蘭嶼綠島已經有明顯強陣風出現，台中、彰化、雲林沿海地區有10級強陣風，中北部高山也有明顯風勢，澎湖10級、蘭嶼11級強陣風。隨著颱風接近，風勢將越來越強。

氣象署提醒，今晚到明天，需注意強風豪雨巨浪，明天各地沿海、離島都有9至11級的強陣風，其中靠近颱風的桃園以北、基隆北海岸沿海地區、蘭嶼、綠島、馬祖有12級以上強陣風；降雨熱區部分以北部地區、台中南投宜蘭山區為主，台中以北山區有超大豪雨，南投、嘉義、宜蘭、新竹以北平地也可能來到大豪雨等級降雨。

另外氣象署也發布「巨浪告警」，提醒基隆北海岸、宜蘭、花蓮、北台東、蘭嶼綠島有6米以上浪高，其他各沿海也都有3米浪高。