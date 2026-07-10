囂張恐嚇討債引爆掃黑！鍾小鍾、邱垂良羈押禁見　法官裁定理由曝

▲蹦闆獲得70萬交保後，快速上車離去，沒說一句話。同案被告鍾小鍾、邱垂良羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園地檢署重大專組展開掃黑行動，以涉嫌組織犯罪、恐嚇取財等多項罪名，逮捕拍影片討債、具竹聯幫信堂承信會背景的網紅鍾小鍾、承信會大哥邱垂良等12人到案，網紅蹦闆（呂育銓）也捲入其中。3人移送地檢署複訊後，檢方諭令蹦闆70萬元交保，並向法院聲羈邱、鍾2人。桃園地方法院10日審理後，認定2人犯罪嫌疑重大且有串證、反覆實施同一犯罪之虞，正式裁准2人羈押禁見。

章魚燒攤兩百萬債務引爆風波 網紅拍片討債警員反訓斥家長

整起案件源於桃園中壢一名經營章魚燒攤的婦人，因兒子欠下200萬元債務後失蹤，竹聯幫承信會成員「鍾小鍾」等人便找上門滋擾。警員獲報到場處理，卻反過來教訓老闆娘「不會教小孩」，言行在網路上引爆怒火，進而被網友爆料鍾小鍾幕後的大哥就是蹦闆。

雖然蹦闆多次開直播強調自己做正當生意、並非黑道，且警方列管名單中也無其紀錄，但檢警查出他與竹聯信堂人物交好，過往暴力衝突中皆有承信會小弟到場助拳，不排除有資金資助或業務往來。

▼討債網紅鍾小鍾昨在網路直播預告再度前往章魚燒攤討債，中壢警方直接攔截。（圖／中壢警分局提供）



拘提十二人搜索二十五處 蹦闆交保後發文盼外界相信

桃園地檢署檢察官方勝詮9日指揮刑事警察局、雙北及桃園刑大、中壢分局等大批警力，前往桃園與中壢地區執行鐵腕掃黑。辦案人員針對嫌犯住處與工作場所共25處發動全面搜索，當場拘提12人到案。

蹦闆、邱男、鍾男等人9日下午被移送地檢署複訊，檢方訊後諭令蹦闆70萬元交保。蹦闆在友人陪同下快步上車、全程沉默不語，返家後僅透過社群發文表示已交保，基於偵查不公開不多做說明，希望各位相信他。

鍾小鍾公開討債影片危害社會 大哥邱垂良前科累累具串證之虞遭續押

桃園地院10日召開羈押庭，合議庭訊問後認定兩名主嫌罪嫌重大。鍾小鍾雖坦承部分恐嚇、妨害秘密及違反個資法犯行，但法官斥責他以討債為業，多次騷擾被害人住所與工作地。

鍾小鍾甚至為圖私利，將討債過程透過網路公開廣為宣傳，嚴重危害社會秩序，加上仍有共犯未到案，裁定羈押禁見。

承信會大哥邱垂良則被控妨害秩序、妨害自由等罪。法官查出邱男前科累累，過去曾有因恐嚇取財、妨害自由遭羈押與判刑的紀錄。

由於邱男並未全然認罪，且與其餘被告供述不一、犯罪組織架構尚待釐清，法院認定2人皆有勾串共犯、證人及反覆實行同一犯罪之虞，裁定自10日起正式羈押2個月，並禁止接見通信。