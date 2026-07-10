連放2天颱風假！蔣萬安連發4張帥照　提醒市民待在家做好防颱準備

▲蔣萬安透過臉書提醒市民颱風天不要出門。（圖／截自蔣萬安臉書）



記者陳家祥／台北報導

巴威颱風暴風圈預估最快11日凌晨觸陸，台北市長蔣萬安今（10日）在臉書宣布，11日停班停課，少見連放2天颱風假。蔣萬安提醒市民朋友，風雨已經開始增強，請大家待在家做好居家防颱準備、留意最新氣象資訊，一起做好防颱準備。有趣的是，不少市民、網友過去希望放假時，都會在蔣的臉書下留言「市長好帥」，這次蔣一口氣連發4張帥照，也算滿足網友要求。

蔣萬安今在臉書表示，巴威颱風 持續逼近北台灣，根據中央氣象署及氣象團隊預報資料，今天入夜到週六一整天，將是影響台北市最顯著的時段，風力及雨勢都不容小覷。經過基北北桃四市討論共識，宣布台北市11日停止上班上課。

蔣萬安表示，巴威颱風是近25年來暴風圈最大的颱風之一，除了強降雨之外，強風影響範圍也相當廣，台北隊不敢掉以輕心，已全面進入戒備狀態。今天一早，他再次主持巴威颱風工作會報，要求台北隊把握風雨來臨前最後的整備時間，再次針對側溝清疏、樹木修剪、招牌廣告物穩固及工地安全等項目全面巡檢。

接著，蔣萬安也前往大安區芳蘭路、大同區光能里、士林區社子島抽水站及萬華區華江疏散門，實地確認排水系統、社區防災、抽水設備、疏散門及堤外停車場撤離等各項工作準備就緒。

蔣萬安提醒市民朋友，風雨已經開始增強，請大家待在家 ，做好居家防颱準備、留意最新氣象資訊，和我們一起做好防颱準備。市府團隊會持續堅守崗位、隨時待命，全力守護每一位市民的安全。

▲蔣萬安透過臉書提醒市民颱風天不要出門。（圖／截自蔣萬安臉書）

有趣的是，不少市民、網友過去希望放假時，都會在蔣的臉書下留言「市長好帥」，這次蔣一口氣連發4張帥照，也算滿足網友要求。而網友也在下方刷一波留言，大讚蔣萬安「巿長就是帥呀」、「太過分了！！！居然連續帥兩天」、「連帥兩波」、「除了愛你還能愛誰」。