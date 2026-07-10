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快訊／台鐵明午前東部幹線、南迴線全停　西部僅行駛彰化=潮州

▲▼台鐵首開放電聯車出租廣告,EMU700型,電聯車,區間車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公布明天營運狀況。（示意圖／台鐵公司提供）

生活中心／台北報導

因應巴威颱風來襲，台鐵公司今晚宣布，明（11）日中午12時前，除西部幹線彰化=潮州間區間（快）車及沙崙線正常行駛外，其餘各級列車均全面停駛。

台鐵公司表示，因應巴威颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，7月11日12時前列車行駛概況如下：

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一、 西部幹線：
（一） 對號列車：全面停駛。
（二） 非對號列車：基隆=彰化（含海線）停駛，彰化=潮州間正常行駛。

二、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）：
（一） 對號列車：全面停駛。
（二）非對號列車：全面停駛。

三、 南迴線（新左營=台東間）：
（一） 對號列車：全面停駛。
（二） 非對號列車：全面停駛。

四、支線：
除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。

五、觀光列車：藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

台鐵表示，明（11）日12時後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於明日9時前發布新聞稿。自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。

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