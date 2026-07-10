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台中山區雨量「最高恐達800毫米」！盧秀燕：違規上山下海必開罰

▲盧秀燕,黃國榮。（圖／記者游瓊華攝）

▲受到巴威颱風影響，台中山區降雨量恐達800毫米，盧秀燕強調山區、海濱、登山步道等景點已全面封閉，若市民前往、經勸離不聽一定開罰。（圖／記者游瓊華攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市長盧秀燕宣布，因應巴威颱風來襲，台中市從10日晚間6點至11日深夜12點停止上班上課。盧市長強調，即使暫時天氣晴朗也不可掉以輕心，市內山區、海濱、登山步道及相關景點已全面實施封閉措施。市民切勿前往山區或海邊，若有民眾違規進入上述封閉管制區域且勸離不聽，市府將依法進行強制開罰，全面防範可能發生的意外。

相信科學研判停班課三十小時　山區累積雨量預估達八百毫米

關於颱風的最新動態與停班課決策，盧秀燕市長說明，市府團隊是根據中央氣象署以及專業氣象團隊的科學研判，決定連續30個小時停止上班與停止上課這項專業判斷是為了確保全體市民的安全。

盧秀燕市長表示，雖然巴威颱風目前已略微減弱為中度颱風，但其帶來的雨勢依舊不可小覷。從10日晚上到11日，台中的山區累積雨量可能高達500至800毫米，務必提高警覺。

▲▼盧秀燕表示，上山下海經勸離不聽，一定會開罰。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

▲▼盧秀燕同時也分享颱風的重要資訊整理，讓市民能夠參考。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

▲▼盧秀燕表示，上山下海經勸離不聽，一定會開罰。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

要求崩塌潛勢區預防性撤離　強調不可因天氣晴朗放鬆

針對高風險地區的減災部署，盧秀燕市長表示，面對即將到來的強降雨，市府已全面要求土石流及大規模崩塌潛勢區的保全戶進行預防性撤離，該撤就撤、絕不能讓民眾冒險留守。

▲▼盧秀燕表示，上山下海經勸離不聽，一定會開罰。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

▲▼盧秀燕同時也分享颱風的重要資訊整理，讓市民能夠參考。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

▲▼盧秀燕表示，上山下海經勸離不聽，一定會開罰。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

盧秀燕市長透露，即便暫時天氣晴朗，市民也絕對不能因此掉以輕心。颱風的影響往往具有滯後性，在風雨正式轉強之前，各項防範作為與物資整備工作都必須提前在各行政區落實。

山區與海濱等景點全面封閉　嚴格管制進入違者將依法裁罰

面對沿海與山區的動線管制，盧秀燕市長指出，台中的山區、海濱、登山步道以及相關景點，目前皆已由市府下令實施全面封閉。盧市長認為，這段期間市民應留在家中，嚴禁安排任何上山或是下海的戶外活動。

盧秀燕最後提醒，市府已經全面動員投入防災，各局處會針對沿海與入山通道進行巡邏。盧市長強調，若發現有民眾違規進入封閉管制區域且勸離不聽，執法人員一定會依法開罰，並呼籲市民協助分享重要資訊。

▲▼盧秀燕表示，上山下海經勸離不聽，一定會開罰。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

▲▼盧秀燕同時也分享颱風的重要資訊整理，讓市民能夠參考。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

▲▼盧秀燕表示，上山下海經勸離不聽，一定會開罰。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）

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