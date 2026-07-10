巴威轟超大豪雨「紫爆水彈」將發威　專家警告：持續性豪雨強風

▲巴威主要雨帶將靠近陸地。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

中颱「巴威」逼近台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，彰化以北、南投、東半部及馬祖14縣市納入陸警範圍，今（10日）晚到明天（11日）將是影響最明顯時候，北部、東北部地區及中部山區有豪雨以上等級降雨。專家分析，颱風主要雨帶入夜之後會往陸地靠近，屆時就會有持續性的豪大雨配合強風發生。

首波雨帶掃北台 沿海強陣風已現

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天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天下午颱風第一條外圍雨帶進入陸地，降雨還不是特別大，雨勢主要集中在北部、東北部山區，而南部的高屏一帶誘發熱對流發展。但是風力的反應相當明顯，各地沿海已經刷了一整排的8至10級強陣風。

▼巴威將帶來紫爆等級降雨。（圖／中央氣象署）



接下來颱風將影響天氣，吳聖宇說，等到目前在外海的颱風主要雨帶進來，從雷達觀測看起來大致跟7級風半徑的外圍重疊。由於白天期間颱風的走向較偏北北西，所以主要雨帶往西移動的分量沒有特別大，如果照預報來看的話，入夜開始，主要雨帶就會往陸地靠過來。

深夜豪雨帶壓境 中北部雨量恐暴增

隨著深夜到明天凌晨暴風圈邊緣接觸陸地，主要雨帶也會來到台灣上空，吳聖宇提醒，屆時就會有「持續性」的豪大雨配合強風發生，而不再是外圍雨帶這種一陣一陣風雨的情況了。根據氣象署的雨量預報，雨量將非常大，尤其是台中以北山區有超大豪雨的預測，因此主要雨帶進來之後長時間的累積降雨，導致雨量快速增加的可能性不低。