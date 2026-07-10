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AV女優寵物過世「帶遺體上工」被逼繼續拍片！崩潰宣布無限期休業

▲▼田中寧寧。（圖／翻攝X／田中寧寧）

▲田中寧寧宣布無限期休業，崩潰在X控訴經紀人的舉動。（圖／翻攝X／田中寧寧）

記者柯振中／綜合報導

在台灣擁有極高人氣、被影迷封為「地表最強小三」的26歲日本AV女優田中寧寧（田中ねね），9日無預警在社群平台X上拋出停工震撼彈，正式宣布將「無限期休業」震驚業界。背後真相曝光，原來是她的寵物過世，情緒崩潰無法工作，卻被逼著上工，只能帶著裝有遺體的保冷袋開工，消息引發討論。

遭經紀人強硬拉上工　被迫帶愛犬遺體忍痛撫摸男優

田中寧寧在社群平台X上連續發文控訴，拍攝當天她的寵物不幸過世，她因情緒崩潰原本根本無法工作，但經紀人得知後卻強行要求她前往片場。經紀人不僅向片商輕描淡寫地宣稱「還可以拍」，導致她必須帶著裝有寵物遺體的保冰袋抵達現場上工。

她痛苦回憶，即便在拍攝過程中一度情绪完全失控、身體無法動彈，現場工作人員卻毫無同理心。甚至在午休時間仍不斷催促詢問下一場戲何時開始，讓她極度反胃與心痛。

▲▼田中寧寧。（圖／翻攝X／田中寧寧）

▲田中寧寧宣布無限期休業，崩潰在X控訴經紀人的舉動。（圖／翻攝X／田中寧寧）

此外，當時在片場，她必須用「摸過愛犬遺體的手」去撫摸男優身體，讓她不禁崩潰直言，這已是職業生涯中最痛苦的創傷，以後每次進化妝室都會想起經紀人冷血的管理方式，因而決定自行宣布停工。

崩潰現場竟不喊停　AV達人痛批片商與事務所毫無同理心

對此，AV達人一劍浣春秋也在《Play NO.1》發文聲援，對田中寧寧的慘痛遭遇感到不可思議。他指出，田中寧寧既然都已經將冰封的遺體帶到現場，足以證明其精神狀態已經達到極限，現場在得知狀況後卻不喊停，甚至在演員崩潰後仍堅持要把影片拍完。

一劍浣春秋痛批，片商、事務所的做法令人感到心寒，目前事務所尚未針對田中寧寧的說法作出回應，畢竟若是田中寧寧沒有造假，「那事務所回應什麼都只是找罵挨。」可以想見田中寧寧的身心受到嚴重傷害，目前休業的決定也好，至少能好好調整心情、身體狀態，相信粉絲也會敞開雙手歡迎她歸來，「至於她那間事務所嘛，如果一切都像田中敘述的那樣，那還是快逃吧。」

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