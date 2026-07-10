巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！　黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

▲台南市長黃偉哲10日坐鎮災害應變中心，主持巴威颱風第2次工作會報。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風巴威逼近，台南市長黃偉哲10日宣布，依中央氣象署颱風警報及風力預報，台南沿海地區自10日晚間至11日最大陣風預估達9至10級，已達法定停止上班、停止上課標準，台南市11日全市停止上班、停止上課。

黃偉哲10日前往台南市災害應變中心主持第2次工作會報，聽取最新氣象情資及颱風路徑分析，並逐一檢視各局處、區公所防風防汛整備情形。

黃偉哲要求各單位維持最高警戒，確保防災機具、抽水站及警戒區管制均落實到位，持續掌握風雨變化，降低颱風可能造成的災害。

黃偉哲表示，宣布停班停課，主要是讓民眾有充裕時間完成防颱整備及避難準備。颱風影響期間，市民應儘量留在家中，避免非必要外出，也不要前往山區、海邊及河川等高風險區域。

市府提醒，依氣象署預報，巴威颱風預估11日、12日最接近台灣，民眾應備妥手電筒、飲用水及糧食，並提前檢查居家環境、測試防水閘門及固定易掉落物品。

若發現側溝、落水口遭雜物或塑膠墊阻塞，可在安全情況下協助清除，或撥打1999通報。市民也可透過「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通APP」，掌握最新水情、氣象及活動異動資訊。