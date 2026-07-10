女騎士闖平交道害區間車急煞　鐵警逕行開罰最高9萬元+吊照1年

記者沈繼昌／桃園報導

針對網路社群民眾貼文，桃園市中壢區遠東路平交道昨（9）日下午一名女騎士在平交道警鈴響起遮斷桿放下時，闖越平交道時被遮斷桿卡住，當時北上區間車正要通過緊急煞車暫停，後續由路人協助拉開遮斷桿駛才離平交道；鐵路警察局指出，已調閱平交道影像釐清，確認違規車號依違反道交條例鐵路平交道臨時停車逕行舉發，對違規者開罰最高9萬元與吊扣駕照1年。

▲桃園市中壢區遠東路平交道昨天下午一名女騎士闖越平交道時被遮斷桿卡住。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）

鐵路警察局桃園分駐所所長沈峰名表示，昨天下午3時18分許，一名女騎士行經中壢區遠東路平交道時，疑於平交道警鈴響起遮斷桿放下時臨停在平交道上，後續由路人協助拉開遮斷桿駛離平交道。

▲桃園市中壢區遠東路平交道昨天下午一名女騎士闖越平交道時被遮斷桿卡住，後續由路人協助拉開遮斷桿駛才離平交道。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）

因鐵路警察局尚未接獲民眾檢舉及報案，已調閱平交道影像釐清，確認違規車號後，將依違反道交條例於鐵路平交道臨時停車逕行舉發；根據道路交通管理處罰條例，在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車者，汽車駕駛人，可處新臺幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。

▲鐵路警察局桃園分駐所所長沈峰名說明，中壢區遠東路平交道女騎士闖越平交道違規處理。（圖／鐵路警察局提供）