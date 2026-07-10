分科測驗延期「住宿交通補助」方案公布　每晚最高4500元

▲大考中心。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗因巴威颱風來襲而延期，教育部表示將補助受影響考生。大考中心今日進一步說明，考生因為需要提早出門前往應試地點所衍生的交通、住宿費用，需要檢附相關單據才能申請，平日補助住宿上限為3500元、假日為4500元，交通費則依實際支出金額計算。

受巴威颱風影響，分科測驗順延到下周一、二（13、14日）舉行。教育部日前明確表示，若因為該縣市停班停課導致衍生相關交通與住宿費用，將給予相關補助。大考中心也在網站公告相關補助標準與內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心表示，若考生居住地所在行政區受颱風影響復原不及，在7月13日、14日停止上班上課，導致考生需在考試當日提早出門前往應試地點所衍生交通，或考試當日前一日於考場學校附近住宿所需之額外經費支出，考生得在考後檢據相關證明與單據，向大考中心申請補助。

大考中心進一步指出，符合申請對象必須居住地區位於7月13日、14日公告停班停課地區的考生，且考試當日確實到考的考生。交通費依實際支出金額計算，平日補助住宿上限為3500元、假日為4500元，8月底前提出申請。

至於要檢附的憑證，大考中心表示，考試當日或前一日提前住宿在考場附近考生，可檢具住宿費發票、收據或支出憑證，及前往住宿點之交通費發票、收據或支出憑證。未提前住宿的考場附近考生，可檢具考試當日交通費發票、收據或支出憑證。 檢附的憑證請開立或填寫統一編號：76905934；抬頭：財團法人大學入學考試中心基金會。