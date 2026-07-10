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6.26億打造全齡場館！　斗南小東休閒運動中心完工

▲小東休閒運動中心今日舉行竣工典禮，預計暑假開學前試營運，將成為大斗南地區全齡運動新據點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小東休閒運動中心今日舉行竣工典禮，預計暑假開學前試營運，將成為大斗南地區全齡運動新據點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林斗南鎮全新的「小東休閒運動中心」今天（10）日舉行竣工典禮，這座斥資6億2625萬餘元打造的全齡運動場館，預計完成營運整備後，將於暑假開學前展開試營運，未來除肩負取代舊斗南鎮立游泳池功能，也將結合室內外泳池、健身房、匹克球及多功能運動空間，成為大斗南地區新的休閒運動據點。

嶄新的建築在陽光照映下格外醒目，也象徵斗南公共建設再添新里程碑。縣長張麗善表示，原斗南鎮立游泳池因配合崙子溪整治工程拆除，地方多年來缺乏完善的游泳及室內運動空間。縣府因此利用小東工業區區段徵收後保留的公共設施用地興建休閒運動中心，不僅補足地方運動設施缺口，也提升居民生活品質。

張麗善指出，新落成的小東休閒運動中心為地下1層、地上3層建築，設施規模相當完整，除了戶外50公尺標準泳池，也設有全年可使用的室內25公尺溫水泳池，另規劃健身房、體適能空間、匹克球場、親子律動教室、多功能教室及綜合運動空間，並設置餐飲與運動用品販售區，滿足不同年齡層民眾的運動及休閒需求。

▲小東休閒運動中心今日舉行竣工典禮，預計暑假開學前試營運，將成為大斗南地區全齡運動新據點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小東休閒運動中心嶄新的建築在陽光照映下格外醒目，也象徵斗南公共建設再添新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

交通工務局長汪令堯表示，運動中心總經費6億2625萬餘元，其中斗南鎮公所負擔4200萬元，其餘由雲林縣政府籌措，目前工程已完成驗收並取得使用執照。縣府也同步完成ROT招商，由專業營運團隊接手管理，未來將導入AI泳池防溺偵測系統、智慧運動科技及節能管理設備，打造兼具安全、智慧及永續理念的新世代運動場館。

立委張嘉郡表示，小東工業區歷經20多年終於完成開發，運動中心的落成不僅改善地方運動環境，也將帶動周邊生活機能及區域發展，對斗南而言是一項重要建設。斗南鎮長沈暉勛則表示，大斗南地區長期缺乏大型室內運動設施，感謝縣府投入資源興建，小東休閒運動中心未來不只是居民運動健身場所，也將成為地方休閒新地標。

雲林縣政府交通工務局說明，依營運團隊初步規劃，正式營運後，游泳池每次收費80元、健身房每小時50元，另提供學生、銀髮族、軍警及兒童優惠方案，並規劃銀髮公益時段、身心障礙者免費、斗南鎮民免費運動日，以及校園游泳教學、水域安全教育等活動，希望降低運動門檻，鼓勵全民養成規律運動習慣，讓運動中心成為推動健康生活的重要據點。

▲小東休閒運動中心今日舉行竣工典禮，預計暑假開學前試營運，將成為大斗南地區全齡運動新據點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小東休閒運動中心設有室內25公尺溫水泳池、戶外50公尺泳池及健身房、匹克球等多元運動設施。。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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