客機飛一半窗戶炸飛！　2萬英呎高空「乘客半身吸出機外」緊急折返

▲ 瑞安航空客機飛行中窗戶破損，造成乘客受傷 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架客機從希臘飛往德國途中驚傳窗戶破裂，導致一名男乘客差點被吸出窗外，全靠妻子緊抓雙腿、其他旅客合力拉回，才避免釀成更嚴重的意外。事後班機緊急折返希臘，所幸平安落地。

根據《每日郵報》，這架波音737-800型客機於當地時間10日清晨5時55分從希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）起飛，目的地為德國梅明根，未料起飛後不久，飛行高度約2萬英呎時，機艙內突然傳出一聲巨響，隨即有旅客發現一扇窗戶破裂。

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

目擊者向德國媒體描述，巨響過後機艙陷入混亂，坐在窗邊的男子瞬間被氣流往外吸。據希臘廣播電視台ERT引述現場乘客說法，「他的頭跟肩膀都跑到破掉的窗戶外面了」，妻子死命抓住他的雙腿整整5分鐘，其他乘客也趕緊協助，合力將他拉回座位上，這時氧氣面罩也跟著落下。

傷者據信是一名61歲塞爾維亞籍男性，頸部因撞擊受傷，身上還有擦傷與灼傷，事發後雖意識清醒但飽受驚嚇。落地後機上還有一名孕婦被送醫檢查，所幸狀況良好，目前已經出院。

瑞安航空發言人說明，事故原因為「飛行中機窗脫落」，希臘媒體則推測可能是引擎零件脫落撞擊窗體造成破損。為降低延誤影響，瑞安航空也緊急調度替代航班，於當天稍晚將旅客送往目的地。