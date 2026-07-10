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偽造3663份罷免提議書　國民黨台南市黨部副主委等11人判刑

▲國民黨台南市黨部莊姓副主任委員等人，涉利用黨員名冊偽造立委罷免案提議人名冊，台南地院判決11人有被判刑、均獲緩刑。（記者林東良攝）

▲國民黨台南市黨部莊姓副主任委員等人，涉利用黨員名冊偽造立委罷免案提議人名冊，台南地院判決11人有被判刑、均獲緩刑。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人，被控利用黨員名冊偽造立委王定宇、林俊憲罷免案提議人名冊，台南地院10日下午宣判，認定偽造名冊共3663份，其中130名提議人甚至早已死亡，莊男被判應執行有期徒刑2年、緩刑5年，另10名被告分別判刑6月至1年7月，均獲緩刑，全案仍可上訴。

判決指出，莊占魁是國民黨台南市黨部副主任委員，洪、劉、黃、施、林、王、劉及陳等人為黨工，胡姓男子則為王定宇罷免案領銜人。法院認定，莊占魁2025年1月20日晚間，接獲國民黨中央組發會組織部徐姓主任電話，指示台南市罷免對象為立委林俊憲及王定宇，2案第一階段提議人名冊各3000份，須於2月1日送交黨中央。

莊男隔日召集幹部開會分配責任份數，要求1月31日前完成，劉男等人明知春節將至，難以透過合法方式在10天內達成目標，仍利用公務電腦下載黨籍系統名冊，或使用職務上持有的紙本黨員名冊，未經本人同意抄寫個資，並在「簽名或蓋章」欄偽造署名。

法官查出，王定宇罷免案可確認偽造提議人名冊1679份，其中70名提議人已死亡；林俊憲罷免案偽造1934份，其中60人已死亡。林俊憲罷免案因提議人數不足遭通知補件後，又偽造50份送交中選會，合計3663份。

法院指出，莊、劉等人涉及非法利用個人資料及行使偽造私文書，從重依個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪處斷。至於冒用死者部分，因個資法原則上保護生存自然人，因此僅成立行使偽造私文書罪，法官認為，莊男所犯2罪，各判1年10月，應執行2年、緩刑5年，須在判決確定後3年內向公庫支付60萬元、接受6場法治教育，緩刑期間付保護管束。

其餘被告部分，分另被量刑６月至1年7月，全數半緩刑２至5年；各被告另須向公庫支付1萬至20萬元不等金額，接受法治教育並付保護管束。

法官認為，罷免連署重在彰顯真實民意，被告等人未取得本人同意，擅自利用個資、偽造署名，再將名冊送交中選會，不僅侵害資訊隱私及人格權，也可能使選務機關誤認連署真實性，破壞民主選舉及罷免制度的實質正當性，甚至激化選民對立，案情有別於一般個資及偽造文書案件。

法官指出，考量11名被告均坦承犯行，過去未曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，認為暫不執行刑罰較為適當，因此均宣告緩刑，並附加支付公庫、法治教育及保護管束等條件。

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