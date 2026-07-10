巴威暴風圈最快明天凌晨觸陸　中心午後最接近台灣

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報，其暴風圈最快將於明天凌晨觸陸，明天中午至下午為最接近台灣時間點，各地都要慎防明顯風雨。

根據氣象署觀測，中度颱風巴威今天下午5時的中心位置在北緯22.3度，東經126.6度，即在鵝鑾鼻的東方約600公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

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▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

氣象署技正謝佩芸表示，目前颱風位於台灣東方600公里海面，今晚至明天是颱風影響最明顯時間。今天上午北台灣已有間歇性降雨，午後往中部擴展，南部受熱力作用影響也有雷陣雨，接下來風雨會越來越明顯。

謝佩芸指出，巴威颱風未來強度還會略為減弱，接近台灣時，與地形交互作用下可能出現擺動，其暴風圈預計明天凌晨至清晨觸陸，觸陸地點新北、宜蘭及花蓮都有可能，最接近台灣時間點則在明天中午至下午。

謝佩芸指出，今天晚間台中以北、東北部開始有密集雨勢，西半部也有短暫間歇性降雨，明天清晨至白天除了北部降雨往平地擴展，中南部山區降雨也會持續，預估中部山區、北部及東北部地區有豪雨等級以上降雨，北部山區更有超大豪雨。

風力方面，她表示，今天台南以北、東半部、澎湖都有7至8級陣風，今晚台南以北至苗栗、北海岸、東北部也有局部10級強陣風。明天各沿海都有10級強陣風，桃園以北、基隆北海岸可能有12級強陣風。

▲▼氣象署說明巴威風力及雨量觀測。（圖／氣象署提供）