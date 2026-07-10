花蓮列陸警！堰塞湖警戒區完成強制撤離　客運航空全天取消

▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持花蓮縣災中應變會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應花蓮縣列入巴威颱風陸上警戒範圍。縣長徐榛蔚10日主持花蓮縣災中應變會議，召集縣府各局處及防救災單位，全面盤點防颱整備，並針對易淹水、土石流潛勢溪流及海岸線等高風險區域提前部署。

花蓮縣政府說明，萬里溪堰塞湖已於今日7時發布紅色警戒，啟動強制撤離。萬榮鄉、鳳林鎮公所已於今日上午6時再次清查並啟動強制撤離；光復鄉公所於9日已啟動預防性撤離，今日中午12時弱勢族群已撤離完成。縣府督導各公所偕同警消人員定期巡查，並呼籲所有人員切勿靠近萬里溪及馬太鞍溪，勿進入警戒區。

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大眾運輸方面，客運全日停駛，航空全日取消。台鐵列車部分，東部幹線對號列車除 7 月 10 日（跨次日）452 次樹林至新左營自強號停駛外，其餘班次均正常行駛，非對號列車（區間車）正常行駛；南迴線對號與非對號列車均正常行駛；觀光列車山嵐號及鳴日號停駛。華信航空及立榮航空7月10日花蓮航班全日取消。

道路橋樑交通管制部分，台9線萬里溪橋（公路局）管制通行，僅留1車道；箭瑛大橋白天彈性開放，夜間封閉；西寶大橋預防性封閉；玉長臨時便道已封閉；崙天、明里等2座通行便道夜間起封閉；玉里赤科山產業道路於今日中午12時起，實施交通管制禁止上山。因應萬里溪堰塞湖交工管制，替代道路請用路人多利用橫向系統（中興大橋、台 11 甲、台 11 丙），改道行駛縣道 193 線、台 11 線。

此外，東大門夜市配合防颱措施，於 7 月 10 日及 11 日暫停營業；暑期活動「2026 花蓮 FUN 暑假」開幕活動延期至 7 月 15 日辦理。

花蓮縣政府再次呼籲，因氣象署預報顯示強風示警，請民眾做好防颱準備。颱風預計晚間處陸、風雨漸強，切勿前往山區、河川及海邊活動。所有人員勿靠近萬里溪堰塞湖警戒區域、與馬太鞍溪流域，配合疏散撤離作業，並請注意最新官方防颱資訊。多一分準備，就少一分風險。