巴威颱風逼近入夜風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

▲巴威颱風逼近，基隆消防提醒把握時間完成防颱整備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

隨著中度颱風巴威（BAVI）逐步接近台灣，基隆市已納入海上及陸上颱風警戒區域。受颱風環流影響，基隆今天（10日）入夜後風雨將逐漸增強，可能出現強風、豪雨及短延時強降雨。基隆市消防局今天動員各消防分隊前往轄內低窪地區及易積淹水熱點，加強防颱宣導，提醒民眾把握颱風來襲前的整備時間，提前做好防水及防災措施。

消防局表示，各消防分隊深入轄內低窪社區及易積淹水地點，向住戶、店家宣導防颱觀念，提醒民眾檢查住家周邊排水溝及側溝是否暢通，並清除落葉、雜物，避免排水受阻。地下室、騎樓及一樓低處的重要物品與電器設備，應預先移往高處，車輛也應停放於安全地點，避免豪雨期間進入積水地下室或冒險涉水通行，以降低災害風險。

消防局指出，若住家過去曾有積淹水紀錄，應預先備妥沙包、防水擋板，並架設防水閘門，降低雨水灌入住家及地下空間的機率。同時呼籲民眾於颱風影響期間持續留意中央氣象署及基隆市政府發布的最新警報資訊，避免前往海邊、港區、溪流及山區等危險地區活動，以確保自身安全。

消防局長游家懿表示，因應颱風來襲，基隆市政府已開設一級災害應變中心，全面掌握及處理各項災情，並持續督導各單位落實防颱整備工作。他呼籲民眾務必完成防水閘門架設等防颱措施，如發現道路積水快速上升，應立即前往高處避難；若遇有人員受困、受傷或其他緊急狀況，請立即撥打119求助，共同做好防災應變，降低颱風帶來的衝擊。