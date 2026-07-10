▲高雄市衛生局稽查人員持續於超市等通路查察，阻絕問題產品於市面流通。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為阻絕中聯油脂問題油品持續於市面販售或進入食品製造、餐飲及團膳使用，高雄市政府今（10）日配合中央食藥署最新公布資料，風險品項擴大為福懋、福壽及泰山共24項；另台糖公司9項產品因涉及使用中聯油脂原料油流向(抽驗中），與中聯313、315油槽已驗出苯駢芘超標之性質不同，仍依中央預防性管理原則，納入預防性下架範圍。

衛生局表示，本案目前應明確區分二類產品性質。第一類為中聯油脂313油槽、315油槽相關油品，已檢出苯(a)駢芘超過我國食用油脂限量標準，屬明確不符合規定之問題油品，並已流向福壽、福懋及泰山等業者製成相關風險油品。

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第二類為台糖公司9項產品，因涉及中聯原料油流向，尚屬預防性風險管制範圍，並非表示台糖產品已檢出苯(a)駢芘超標。但基於公共衛生預防原則及消費者保護，凡涉及中聯風險原料油流向者，均應先行下架、封存及停止使用，待檢驗或查驗確認安全無虞後，方得重新上架。

▼高雄公布福懋、福壽、泰山24項風險油品，再預防下架台糖9產品 。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局指出，昨配合食藥署前往台糖小港廠稽查，查明該廠於今年5月至6月間購入中聯油脂製造之黃豆油原料，並製成相關油品。

雖相關產品性質屬預防性下架，與中聯313、315油槽已驗出苯(a)駢芘超標不同，但因中聯油脂同產線及不同批次已陸續出現風險訊號，市府仍依中央預防性下架規範及本市風險管控原則，要求業者立即完成下架、停止販售、停止使用。相關產品須提出逐批檢驗合格報告，或經中央、地方主管機關查驗確認安全無虞後，才得重新上架。

高雄市長陳其邁今日再次強調，市府對食品違規零容忍，對食品安全絕不妥協。中聯油脂事件已由單一批號擴大至不同月份、不同品項及不同下游產品，市府採取最嚴格風險管控原則。凡油品涉有風險，全市通路及相關食品業者即須依法立即下架停用；即使尚未確認產品本身超標，只要涉及中聯風險原料油流向，也應先採預防性下架，以保護市民健康。

衛生局補充說明，本次預防性下架措施，係依據《食品安全衛生管理法》第7條第5項、第15條第1項第3款及第41條第1項第4款規定辦理。食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，即應主動停止製造、加工、販賣、辦理回收並通報主管機關。

高雄市政府要求轄內所有食品製造、加工、販售、餐飲、團膳、機關學校、醫療及長照等食品業者，只要持有、販售、使用或加工相關風險油品或預防性下架產品，不論批號，均應立即停止販售、停止使用、停止供餐及停止加工，並於今日24時前完成預防性下架封存。

衛生局嚴正提醒，業者不得以批號不同、規格不同、尚待檢驗、尚未接獲上游通知、使用比例較低或仍有庫存為由，延遲下架、繼續販售或持續使用。

若有通報不實、隱匿流向、規避查核、未依規定下架回收，或明知產品涉有風險仍繼續販售、使用、供餐或加工等情事，衛生局將依法從嚴裁處；情節重大者，並移請司法機關偵辦。