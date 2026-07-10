幫友顧小孩竟伸狼爪！惡男指侵4歲女童　還在緩刑中重判7年

▲4歲女童遭爸爸友人指侵得逞。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名男子受友人之託，臨時前往友人家中代為照護年僅4歲女幼童，竟起色心對其指侵得逞。全案經法院審理，認定被告犯「對未滿14歲女子強制性交罪」，判處有期徒刑7年。法官痛批被告前案尚在緩刑期間即再犯，對被害人身心健康戕害極重，應予嚴懲。

判決書指出，女童的爸爸阿勇（化名）因工作繁忙，偶爾會請被告男子阿強（化名）幫忙接送及照護女兒。去年9月間，阿勇因臨時外出工作，將女童送至阿強位於彰化的住處委託其代為照顧。未料，阿強竟利用獨處機會，強行指侵，導致女童受有尿道口受傷害。

阿勇得知後氣炸，帶女兒去醫院驗傷，並報警提告，被告於警詢、檢方偵查及法院準備程序及審理中均坦承犯行，更令人震驚的是，被告曾於2022年間因妨害性自主案件，經法院判處有期徒刑1年7月、緩刑4年確定，竟於緩刑期間內再犯本案，顯見毫無悔意，未能記取教訓。

被告及辯護人請求依刑法第59條酌減其刑，但法官認為，被告受友人信賴託付照護幼女，本應善盡保護之責，竟為滿足一己私慾，對其強制性交，對被害人身心靈造成難以彌補的創傷、且未獲被害人家屬原諒，女童爸爸更明確表示希望從重量刑，客觀上實無任何足以引起同情之處，因此重判有期徒刑7年。

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