提早宣布「週六停班停課」！台南人：今晚上班的人怎麼辦

▲台南市府宣布，明天停班停課。（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

台南市長黃偉哲宣布，依氣象署最新預報，因明（11日）最大陣風預估達9至10級，已符合停班停課標準，因此台南市11日停止上班、停止上課。消息曝光後，網友大讚「這麼早宣布，讚啦」、「至少比上次凌晨才宣布好」，但也有人崩潰追問「今晚上班、明天凌晨下班的人呢？」

台南市長黃偉哲透過臉書表示，根據中央氣象署最新資訊，台南市今晚至明日風力預估，最大陣風可達9至10級，已達停班停課標準。為維護市民安全，並讓各項防災應變工作順利進行，市府決定明（11日）停止上班、停止上課。

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黃偉哲指出，台南市防災應變中心已於今天上午10時提升為一級開設，市府各局處均已完成進駐待命，持續監控最新氣象資訊，並與相關單位保持橫向聯繫，隨時因應颱風可能帶來的影響，降低災害風險。

黃偉哲也提醒市民，務必提前做好防颱準備，隨時留意最新天氣資訊，颱風影響期間非必要請勿外出。如有任何需求，可撥打1999市民服務專線，也可透過「台南水情即時通」手機App掌握最新水情與防災資訊。

宣布明天停班課！深夜輪班族崩潰：今天照常上班上課



消息曝光後，台南人紛紛回應，「這麼早宣布，讚啦，謝謝市長」、「市長如果連7/12一起宣佈我會更愛你」、「市長體恤百姓辛苦及生命安全」、「至少比上次（6/25）好吧！上次凌晨才宣布」、「市長萬歲」、「這次你比高雄還要快宣布」。

不過依據行政院人事行政總處停班停課官網顯示，台南市今天照常上班、照常上課，明天已達停止上班及上課標準。這讓晚上還要上班的網友崩潰追問，「今晚是不是要停止上班呢」、「現在就停」、「今天晚上上班明天凌晨下班的人呢」。

▼台南市顯示今天照常上班上課。（圖／翻攝行政院人事行政總處）

