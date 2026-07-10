巴威颱風雲林應變中心一級開設　張麗善通令各單位提高警覺

▲雲林縣政府開設巴威颱風應變中心，並於今日第一次工作會議。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應巴威颱風來襲，雲林縣政府昨日晚間開設巴威颱風應變中心，並於今（10）日8時由指揮官縣長張麗善主持第一次工作會議，指示今日下午14時提升為一級開設，同時要求各單位與各鄉鎮市公所務必提高警覺，掌握颱風動向，做好防災工作。

縣長張麗善指出，中央氣象署已於今日5時30分發布巴威颱風海上陸上颱風警報，依據氣象署預報資料顯示，巴威颱風目前已減弱為中度颱風，其中心位置在臺灣的東方海面上，正朝向西北方向前進，一步步向本島逼近，其七級暴風圈半徑廣達380公里，其威力不可小覻，對本縣將構成嚴重威脅，請各單位務必提高警覺，因應可能發生之災況，進行各項應變作為。



張麗善指示，巴威颱風來勢洶洶，經中央氣象署預報，沿海地區將有10-11強陣風，而古坑山區也有300-500毫米的總雨量，請濱海各鄉鎮應做好各項防範措施，以減少因強風造成的災害發生，並請沿海公所及本府新聞處、農業處、第四岸巡隊等單位通知所屬相關單位加強宣導颱風期間勿前往海濱觀浪、遊憩等活動，以免發生危險。





張麗善說，此次風災以強風造成的災害可能有路樹倒塌、廣告看板及招牌掉落，甚至是電線斷裂造成停電的災情，請各公所、台電公司及本府建設處、交工局等相關單位事先盤點搶險機具，以利緊急時可以隨時調度處置。



請民政處及社會處隨時協助公所的疏散撤離及收容作業，必要時亦可請警察局及相關單位共同執行強制性撤離，以維護民眾安全。另古坑鄉山區易成孤島地區之村里則需備夠糧食，以防道路中斷，衍生後續問題。



也要求水利處、交工局、警察局及各鄉鎮市公所隨時掌握河川水位、所轄道路及車行地下道積淹水狀況，必要時做好道路及橋樑的封鎖作業，以防止用路人誤闖，發生危害。同時請社會處及衛生局通知轄內各社福機構、安養護機構等，做好各項防護措施，確保住民安全。各單位續掌握颱風動向，同時請新聞處利用多元管道提供民眾各項警報訊息及各項預防措施。



消防局長林文山表示，當前工作以災害整備及應變為主，請各單位落實災情查通報工作，並充分運用EMIC系統，各單位進駐應變中心人員應隨時注意案件狀況，立即處置並通知各相關單位派員處理。林文山指出，雲林縣巴威颱風災害應變中心奉指揮官指示於今日下午14時提升為一級開設，同時公告警戒區域禁止進入及漁港漁船禁止出海，請各單位持續宣導及勸離，以免民眾誤入而受罰。

▲張麗善呼籲各單位及公所，在進行各項搶修、搶險作業時，應隨時注意強風造成週遭的狀況，並做好各項防護措施，以防止二次危害發生，同時也應注意自身安全。（圖／記者游瓊華翻攝）