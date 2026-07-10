快訊／陸警範圍「擴大到14縣市」

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天下午5時30分持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍擴大為新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣、台東縣等14縣市。

根據氣象署觀測，中度颱風巴威今天下午5時的中心位置在北緯22.3度，東經126.6度，即在鵝鑾鼻的東方約600公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

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陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署也說，今天至明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，明日北部沿海及馬祖亦有6公尺以上巨浪。