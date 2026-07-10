快訊／20縣市豪大雨特報「5地紫爆」　巴威颱風到家門口

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對20縣市發布豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（10日）晚至明（11）日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

氣象署指出，基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。

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豪雨特報

影響時間：10日下午至11日下午

＊超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區

＊大豪雨：北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區

＊豪雨：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣

＊大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區、馬祖地區

▲豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

巴威颱風下午4時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 600 公里之處，以每小時27公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

氣象署持續針對巴威發布海上陸上颱風警報。氣象署指出，各地越晚風強雨大，颱風暴風圈預計明天清晨觸陸，觸陸地點從新北東北角、宜蘭及花蓮北側都機率，預估最快要下周日清晨至上午才可解除陸上颱風警報。

▲巴威颱風下午最新位置。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署