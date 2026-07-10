巴威逼近！金門11日上午8時三級開設應變中心　烏坵一級戒備

▲巴威颱風路徑潛勢圖 。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

依據中央氣象署最新預報，颱風「巴威」逐漸接近台灣海域，雖金門不在暴風圈警戒範圍內，但外圍環流仍將帶來風雨影響。金門縣災害應變中心預計於7月11日上午8時三級開設，各防救災單位全面進入戒備狀態。

消防局表示，巴威目前位於鵝鑾鼻東方約620公里海面，近中心最大風速每秒43公尺，暴風圈範圍廣，預估最接近金門時間落在7月11日午後。根據中央氣象署資料，7月9日至12日累積雨量約100毫米，11日上午6時至中午12時為風力最強時段，平均風力約4至5級，陣風可達7至8級。

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因應颱風可能帶來的影響，金門縣災害應變中心將於11日上午8時三級開設，並通知大金門4鄉鎮及烈嶼鄉公所、工務處、台電、中華電信、養護工程所、林務所等救災單位完成人力、車輛及機具整備，隨時待命出勤。至於距離颱風較近的烏坵鄉，則將提升至一級開設，加強各項防颱措施。

消防局指出，目前已完成各項超前部署，並整合工務、產業發展、城鄉發展、觀光等單位及各鄉鎮公所，針對風倒木、道路阻斷等可能災情，規劃道路搶通優先順序，確保災害發生時能迅速調派人力及機具排除障礙。同時，也已通知韌性社區及防災士協會提高警覺，共同投入防颱整備工作。

▲居家防颱安全檢核表 。（圖／金門縣消防局提供）

消防局長呂英華提醒，雖金門未納入颱風警戒範圍，但11日下午至12日仍是受外圍環流影響最明顯的時段，民眾應提前固定招牌、盆栽及其他易受風吹落物品，工地也須加強鷹架及帆布防護；沿海地區可能出現長浪，呼籲民眾暫停水域遊憩及海上作業，切勿前往港區、海岸及其他管制區域，以維護自身安全。

縣長陳福海也要求各單位持續落實防颱整備，並督促台電提前部署搶修人力、強化電網韌性及推動電路地下化工程，降低強風豪雨造成停電等民生衝擊。消防局表示，將持續掌握颱風最新動態，必要時適時提升應變層級，全力守護民眾生命財產安全。