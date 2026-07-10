台東博覽會前進台北快閃宣傳　踩街嘉年華、馬戲特區提前暖身

▲台東博覽會快閃演出邀民眾暑假遊台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台北車站7日下午突然響起熱情奔放的森巴鼓聲，一群身穿繽紛服飾、戴著小丑鼻的表演者驚喜現身，透過踩街演出、人體堆疊特技及與民眾互動，吸引大批旅客駐足欣賞。這場快閃活動由台東縣政府文化處策劃，將2026台東博覽會最具代表性的「踩街嘉年華」及「台東藝穗節馬戲特區」帶進台北街頭，提前為暑假系列活動暖身，邀請全國民眾走訪台東，感受文化與藝術魅力。

台東縣政府表示，台東藝穗節多年來以環境劇場為特色，演出場域遍及山林、海岸及聚落，結合地方文化與自然景觀，已成為台東重要藝文品牌。今年活動首度與2026台東博覽會深度結合，推出暑期限定的「馬戲特區」，透過高空特技、馬戲演出及互動表演，打造兼具藝術性與娛樂性的沉浸式觀賞體驗。

此次北車快閃演出的人體堆疊特技，正是馬戲特區的精華內容之一，表演團隊將精彩橋段提前搬到都市街頭，讓往來民眾近距離感受馬戲藝術魅力，也成功吸引不少旅客停下腳步拍照、錄影。

除了馬戲展演外，今年台東博覽會另一項重點活動「踩街嘉年華」，以「我的台東」為策展核心，結合市民劇場概念，邀請社區、學校、表演團隊及各族群共同參與，透過踩街展演呈現台東多元文化特色，讓市民不只是活動參與者，更成為舞台上的主角，共同打造屬於台東的夏日文化盛典。

文化處指出，此次快閃活動自台北車站東一門出發，沿途除安排踩街演出，也發送象徵歡樂與創意的限量小丑鼻，希望透過藝術互動，將台東熱情、開放與充滿活力的城市形象分享給更多民眾。

現場參與活動的李小姐表示，原本只是趕著搭車，沒想到被現場熱鬧的鼓聲吸引而停下腳步，完整欣賞演出後，對台東博覽會留下深刻印象，也更加期待親自前往台東體驗踩街嘉年華及馬戲特區。

台東縣政府表示，2026台東博覽會系列活動將於7月至8月暑假期間陸續登場，結合踩街嘉年華、馬戲特區及多項藝文展演與主題活動，展現台東多元文化、藝術創意與觀光特色，邀請全國民眾今夏走進台東，共同感受山海之間的文化魅力與夏日活力。