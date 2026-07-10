台南監獄爆「菸酒專送」管理員收30萬遭羈押　法務部立即調職

▲台南監獄自清揪弊，戒護科管理員涉夾帶違禁品遭羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台南監獄1名蘇姓管理員，涉嫌收受受刑人家屬30餘萬元，利用職務之便，多次將香菸及酒類等違禁品帶入監所。法務部今（10日）表示，本案是由監所值勤人員主動發現異狀，循線調查並查扣相關違禁物品後，通報法務部矯正署及廉政署南部地區調查組介入，蒐集事證後移送司法機關偵辦。

今年6月上旬，值勤警力察覺蘇姓職員行狀異常，隨即指派專人展開內部調查，發現蘇員疑似替收容人夾帶違禁物品。監所第一時間沒收相關物品，並同步通報矯正署及廉政署，待事證蒐集完成後，全案移送檢方釐清。

檢廉調查，蘇員任職台南監獄戒護科，涉嫌自今年2月至6月間，利用執勤及進出監所的機會，多次替陳姓受刑人夾帶菸酒。香菸疑被藏入零食包裝，威士忌、紅酒及高粱酒等酒類則改裝至一般飲料容器內，企圖規避監所檢查。

▲台南監獄自清揪弊，戒護科管理員涉夾帶違禁品遭羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝）

初步清查，蘇員涉嫌帶入約千支香菸，以及多種酒類共10餘瓶，並收受陳姓受刑人母親交付的30餘萬元。

據了解，陳男因詐欺等案件入監服刑，疑由母親在監所外準備菸酒，再透過蘇員帶入監內。至於實際夾帶次數、款項交付方式，以及是否還有其他人涉案，仍待檢方進一步調查。

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官，會同派駐廉政署南部地區調查組檢察官，共同指揮廉政署及保安警察第五總隊，9日前往台南監獄等4處搜索，扣得相關證物，並傳喚蘇男等3名被告及1名證人到案說明。

檢察官訊問後，認為蘇員涉嫌違反《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。台南地院今（10）日開庭後，裁定蘇員羈押禁見；陳姓受刑人的母親則涉嫌對公務員違背職務行為交付賄賂，檢方複訊諭令30萬元交保候傳。

▲台南監獄自清揪弊，戒護科管理員涉夾帶違禁品遭羈押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部表示，發現異常後已立即調整蘇員職務，不再讓他接觸收容人，後續將依司法偵辦結果依法辦理停職及相關行政懲處；涉及案件的收容人也已全數隔離調查，並將依涉案情節從重處理違規責任。

同時也強調，對任何形式的違法行為均採零容忍態度，絕不包庇護短。9日也已全力配合檢察官指揮警、廉人員入監偵辦，後續將持續強化勤務查核、監所維安及防弊機制，杜絕類似情事再次發生。