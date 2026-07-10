　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

新落成台中國際會展中心首秀　茶咖啡烘焙展登場搶攻暑假商機

▲「2026台中國際茶、咖啡暨烘焙展」熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2026台中國際茶、咖啡暨烘焙展」熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全新落成的台中國際會展中心迎來首場大型展覽。「2026臺中國際茶、咖啡暨烘焙展」今天（10）日登場，吸引茶、咖啡、烘焙及食品產業齊聚一堂。台中市工商發展投資策進會也設置「台中市十大伴手禮專區」，集結11家2026年十大伴手禮首獎品牌，從糕餅、茶飲、甜點到文創商品一次展出。

工策會表示，伴手禮不只是送禮商品，更承載地方文化、職人技藝與城市記憶。今年專區邀集犁茶品記、3點1刻、旺來八首創8字鳳梨酥、澎沛木耳飲、晴天菓子、木匠兄妹木工房、熊介巧、久久津乳酪本舖、巴部屋、炳叔烤玉米及川咖啡等11家首獎品牌共同參展，各品牌推出展場限定優惠及特色商品，吸引不少民眾駐足試吃、選購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了今年獲獎品牌外，現場也匯集歷屆十大伴手禮知名業者，包括陳允寶泉、小林煎餅、阿聰師、丰丹嚴選本舖、總億食品、鄭記油蔥酥、檸檬森林、味榮食品、大安甘醇等品牌共同參展，從經典太陽餅、特色糕點、地方農產加工品到創新食品，完整呈現臺中伴手禮產業多元樣貌，也讓展場瀰漫濃濃糕餅與咖啡香。

開展首日，工策會總幹事陳學聖邀請立法院副院長江啟臣等人走訪展區，逐一品嚐在地特色美食。陳學聖表示，台中擁有深厚的糕餅烘焙文化與完整食品產業鏈，不少品牌都是從地方市場起家，如今已成為全國知名品牌，甚至成功拓展海外市場。此次透過國際級展覽平台，希望讓更多民眾及國內外買家認識臺中伴手禮背後的研發能量、職人精神與地方特色，也進一步帶動暑假旅遊、消費及送禮市場。

江啟臣表示，市府近年持續協助地方品牌拓展市場，透過大型展覽、百貨展售及各類市集活動提升品牌能見度。今年茶、咖啡暨烘焙展首次進駐台中國際會展中心，不僅提供更完善的展示空間，也有助吸引更多國內外買主、通路商及觀光客，為在地食品業創造更多合作與商機。

今年也是台中市糕餅商業同業公會成立80週年，主辦單位特別安排烘焙展演活動，邀請世界麵包冠軍徐紹桓現場示範麵包製作，吸引不少民眾圍觀拍照，近距離欣賞職人揉麵、塑形到烘焙的精湛技藝，也讓展覽除了展售商品外，更增添互動體驗與文化傳承意義。

工策會表示，暑假期間台中伴手禮推廣活動將持續接力，7月16日至29日將於台中大遠百舉辦「2026台中好禮物產展」，集結30家十大伴手禮及好禮標章品牌聯合展售，提前布局中秋送禮及企業採購市場，持續擴大台中食品品牌能見度。

不過受巴威颱風外圍環流影響，台中市政府宣布10日晚間6時起至11日全天停止上班、停止上課，主辦單位也調整展覽時程，10日提前於下午5時閉展，11日全天暫停展出，預計12日至14日恢復正常展覽，後續將依天候狀況適時公告最新資訊。

▲「2026台中國際茶、咖啡暨烘焙展」熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、外貿協會主任吳春見等多位貴賓，前往十大伴手禮首獎櫃上參觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

快訊／台鐵明午前東部幹線、南迴線全停　西部僅行駛彰化=潮州

全台停班停課一覽！20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

LIVE／巴威加速北上「最強風雨」要來了　氣象署最新說明

快訊／高鐵明天取消表定班次　每小時雙向各發3班全車自由座

巴威轟超大豪雨「紫爆水彈」將發威　專家警告：持續性豪雨強風

中聯致癌油持續擴大！屏東稽查153家業者　下架逾13噸油品

分科測驗延期「住宿交通補助」方案公布　每晚最高4500元

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

快訊／台鐵明午前東部幹線、南迴線全停　西部僅行駛彰化=潮州

全台停班停課一覽！20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

LIVE／巴威加速北上「最強風雨」要來了　氣象署最新說明

快訊／高鐵明天取消表定班次　每小時雙向各發3班全車自由座

巴威轟超大豪雨「紫爆水彈」將發威　專家警告：持續性豪雨強風

中聯致癌油持續擴大！屏東稽查153家業者　下架逾13噸油品

分科測驗延期「住宿交通補助」方案公布　每晚最高4500元

國際茶、咖啡暨烘焙展首度進駐台中國際會展中心　明天颱風假順延一天

台南東區煮食不慎竄濃煙　消防員入屋關爐火幸無傷亡

可惜！不敵第2種子無緣爭后　梁恩碩連兩項大滿貫闖4強仍亮眼

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

【蹦闆移送桃檢】被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

生活熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

多良車站「鐵軌直播一幕」　網氣炸：罰100萬都算輕

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

巴威「明白天風雨最猛」網愣：放個鬼颱風假

明天氣好為何放颱風假？氣象署解答

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

不是搶泡麵！颱風天「最重要物資」　一票人衝去買

更多熱門

相關新聞

快訊／台中18:00停班課！　「3間百貨」提前打烊

快訊／台中18:00停班課！　「3間百貨」提前打烊

巴威颱風逼近，中央氣象署10日清晨5時30分發布陸上颱風警報，全台12縣市10日停班停課，其中台中市和南投縣停班停課時間為10日18:00至11日24:00，台中8間百貨公司公告營業時間，其中3間百貨提早於晚間6時打烊，其餘5間則是正常營業。

台中三寶媽讓1歲女兒活活餓死

台中三寶媽讓1歲女兒活活餓死

獨／27歲男陳屍台中知名摩鐵　「自開一房」離奇亡

獨／27歲男陳屍台中知名摩鐵　「自開一房」離奇亡

台中「18:00才放颱風假」！網友灌爆盧秀燕臉書　市府回應了

台中「18:00才放颱風假」！網友灌爆盧秀燕臉書　市府回應了

台中「出大太陽」　大票一面倒讚沒放假！

台中「出大太陽」　大票一面倒讚沒放假！

關鍵字：

台中伴手禮茶咖烘焙台中市工商發展投資策進會

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面