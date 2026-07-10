新落成台中國際會展中心首秀　茶咖啡烘焙展登場搶攻暑假商機

▲「2026台中國際茶、咖啡暨烘焙展」熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全新落成的台中國際會展中心迎來首場大型展覽。「2026臺中國際茶、咖啡暨烘焙展」今天（10）日登場，吸引茶、咖啡、烘焙及食品產業齊聚一堂。台中市工商發展投資策進會也設置「台中市十大伴手禮專區」，集結11家2026年十大伴手禮首獎品牌，從糕餅、茶飲、甜點到文創商品一次展出。

工策會表示，伴手禮不只是送禮商品，更承載地方文化、職人技藝與城市記憶。今年專區邀集犁茶品記、3點1刻、旺來八首創8字鳳梨酥、澎沛木耳飲、晴天菓子、木匠兄妹木工房、熊介巧、久久津乳酪本舖、巴部屋、炳叔烤玉米及川咖啡等11家首獎品牌共同參展，各品牌推出展場限定優惠及特色商品，吸引不少民眾駐足試吃、選購。

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除了今年獲獎品牌外，現場也匯集歷屆十大伴手禮知名業者，包括陳允寶泉、小林煎餅、阿聰師、丰丹嚴選本舖、總億食品、鄭記油蔥酥、檸檬森林、味榮食品、大安甘醇等品牌共同參展，從經典太陽餅、特色糕點、地方農產加工品到創新食品，完整呈現臺中伴手禮產業多元樣貌，也讓展場瀰漫濃濃糕餅與咖啡香。

開展首日，工策會總幹事陳學聖邀請立法院副院長江啟臣等人走訪展區，逐一品嚐在地特色美食。陳學聖表示，台中擁有深厚的糕餅烘焙文化與完整食品產業鏈，不少品牌都是從地方市場起家，如今已成為全國知名品牌，甚至成功拓展海外市場。此次透過國際級展覽平台，希望讓更多民眾及國內外買家認識臺中伴手禮背後的研發能量、職人精神與地方特色，也進一步帶動暑假旅遊、消費及送禮市場。

江啟臣表示，市府近年持續協助地方品牌拓展市場，透過大型展覽、百貨展售及各類市集活動提升品牌能見度。今年茶、咖啡暨烘焙展首次進駐台中國際會展中心，不僅提供更完善的展示空間，也有助吸引更多國內外買主、通路商及觀光客，為在地食品業創造更多合作與商機。

今年也是台中市糕餅商業同業公會成立80週年，主辦單位特別安排烘焙展演活動，邀請世界麵包冠軍徐紹桓現場示範麵包製作，吸引不少民眾圍觀拍照，近距離欣賞職人揉麵、塑形到烘焙的精湛技藝，也讓展覽除了展售商品外，更增添互動體驗與文化傳承意義。

工策會表示，暑假期間台中伴手禮推廣活動將持續接力，7月16日至29日將於台中大遠百舉辦「2026台中好禮物產展」，集結30家十大伴手禮及好禮標章品牌聯合展售，提前布局中秋送禮及企業採購市場，持續擴大台中食品品牌能見度。

不過受巴威颱風外圍環流影響，台中市政府宣布10日晚間6時起至11日全天停止上班、停止上課，主辦單位也調整展覽時程，10日提前於下午5時閉展，11日全天暫停展出，預計12日至14日恢復正常展覽，後續將依天候狀況適時公告最新資訊。

▲立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、外貿協會主任吳春見等多位貴賓，前往十大伴手禮首獎櫃上參觀。（圖／記者游瓊華翻攝）