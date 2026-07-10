5砂石車「集體違規左轉」超扯畫面曝　里港警：最高可罰3.6萬

記者陳崑福／屏東報導

網路近日流傳一段5輛砂石車在屏東九如交流道前集體違規左轉的影片，引發網友熱議。里港警分局追查發現，車輛不僅疑似未依號誌行駛，部分還涉及號牌污穢等違規情形，將依法逕行舉發，其中危險駕駛最高可處3萬6000元罰鍰。警方強調，大型車違規易釀重大事故，將持續加強取締，絕不寬貸。

里港警分局表示，經檢視影片內容，初步發現部分大型車疑涉未依號誌指示違規左轉，另有車輛疑似號牌污穢，影響辨識，警方已依法展開調查，將依《道路交通管理處罰條例》逕行舉發。

警方指出，若涉及危險駕駛、迫使其他車輛讓道者，依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第3款，可處6000元至3萬6000元罰鍰；違規轉彎、不遵守號誌者，依第60條第2項第3款，可處900元至1800元；若號牌污穢，則依第14條第2項第2款，可處300元至600元罰鍰。

▲里港警方稽查砂石車。（圖／threads／ametyan_0w0授權）

里港警分局表示，大型車輛違規一直是轄區重點執法項目，今年1至6月共取締大型車違規1760件，較去年同期增加199件，其中以未依道路標誌、標線行駛1080件最多；號牌污穢違規則取締86件，也較去年同期增加，顯示警方持續加強執法。

警方強調，大型重車一旦違規，極易造成重大交通事故及人員傷亡，未來將持續針對轄區重要道路及交流道周邊加強取締，呼籲駕駛人切勿貪圖方便心存僥倖，務必遵守交通號誌及相關規定，共同維護道路交通安全。