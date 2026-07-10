台南後壁國中懸絲偶社8連霸　《博物館驚魂記》勇奪全國特優

▲台南市後壁國中懸絲偶社團以《博物館驚魂記》參加全國學生創意戲劇比賽，勇奪特優。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁國中懸絲偶社團參加「114學年度全國學生創意戲劇比賽」決賽，以創意作品《博物館驚魂記》勇奪現代偶戲類綜合偶戲組國中組特優，締造連續8年獲得特優佳績，展現偏鄉學校長期深耕藝術教育的成果。

《博物館驚魂記》描述主角以善良與勇氣戰勝邪惡勢力的奇遇旅程，學生透過懸絲偶操作、角色詮釋、舞台設計及團隊合作，呈現豐富創意與精湛演出，在全國各縣市參賽隊伍中脫穎而出。

市長黃偉哲表示，學生創意戲劇比賽融合戲劇、音樂、美術、舞蹈及語文等多元元素，不僅培養學生展演能力與藝術素養，也能激發創意思考、團隊合作及問題解決能力。後壁國中連續8年獲得特優，展現穩定教學品質及社團傳承精神。

教育局長鄭新輝指出，台南市此次參賽學校共抱回2項特優、2項優等。海佃國中獲現代偶戲類光影偶戲組國中組特優，後壁國中獲現代偶戲類綜合偶戲組國中組特優；新興國中獲傳統偶戲類布袋戲國中組優等，三村國小則獲舞台劇類國小組優等。

後壁國中校長高儷玲表示，學校位處偏鄉，發展目標之一就是為學生創造成功機會，讓孩子透過一次次演出及獲獎累積自信。此次榮耀是學生、指導老師及全校同仁共同努力的成果，也是學生突破自我的證明。

教育局表示，未來將邀請參加全國學生藝文競賽的績優學校，於台南市兒童藝術教育節系列活動中演出，讓市民欣賞團隊成果，並持續推動藝術與美感教育，提供學生展現創意與培養文化素養的舞台。