銀髮人才成企業缺工解方　雲嘉南論壇近80名代表交流實務

▲雲嘉南分署銀髮人才資源中心舉辦銀髮就業與企業永續論壇，吸引近80名企業代表及相關單位參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對超高齡社會與產業缺工挑戰，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署銀髮人才資源中心，10日在雲林三好國際酒店舉辦「銀髮就業與企業永續－人才運用策略與友善職場」論壇，吸引近80名企業代表及相關單位參與，交流銀髮人才運用及跨世代管理經驗。

論壇邀請中華企業人事代表協會副理事長林孟彥、裕元花園酒店人資部經理王郁維、高雄捷運行政處經理黃浚欽及福業國際總經理李逢祺，分享企業實務案例。

與會講者指出，「制度創新」及「職場共融」是人才永續的重要核心，企業可透過跨世代師徒制傳承專業、職務再設計降低工作負擔，以及建立標準化作業流程，提升服務品質與人力運用效能。

立法委員劉建國表示，面對缺工與人口高齡化趨勢，應積極發揮中高齡及高齡者的專業經驗，透過企業、政府及各界合作，推動高齡人才運用與世代共融，為地方產業永續發展增加動能。

雲嘉南分署表示，銀髮人才不只是紓解缺工的重要人力，也能協助企業傳承技術、穩定服務及強化組織韌性。未來將持續透過企業輔導、就業媒合及論壇交流，協助企業建立友善職場。

勞動部目前提供「職務再設計」補助，協助企業改善設備、提供就業輔具、調整工作方式及職場環境，每案每年最高補助10萬元。

另有「繼續僱用高齡者補助計畫」，鼓勵雇主續聘年滿65歲員工，符合薪資及持續僱用6個月以上等條件者，最高可申請25萬8000元補助。相關資訊可洽雲嘉南分署所屬就業中心，或撥打06-6985945分機1199。