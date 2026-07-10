無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響

▲台北市長蔣萬安視察華江疏散門防颱作業情形。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

巴威颱風持續逼近台灣，由於今（10日）包含台北市在內有10個縣市放颱風假，也讓台北股市及外匯交易市場循例休市一日，引發不少股民哀嚎。對此，台北市長蔣萬安說，這次主要面對的是25年來暴風圈最大的颱風侵襲北部地區，不能輕忽這次颱風可能對市民朋友造成的影響，所以就是嚴陣以待、做好萬全準備、做最壞打算。

隨著巴威颱風接近，中央氣象署今也針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等10縣市發布大雨特報，北部、東北部、高雄及屏東地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

近來台股交易市場熱絡，受到台指期夜盤9日大漲，許多投資人對10日股市休市一事感到不滿，有網友表示，錯過這次的投資機會可能「少賺好幾十萬」。民進黨立委邱議瑩也質疑，認為北北基桃在未達停班停課標準的情況下宣布放假，是沒有抗壓力與決策力的行為，莫名停班停課帶來的經濟損失要算誰的？

對此，蔣萬安說，這次主要面對的是25年來暴風圈最大的颱風侵襲北部地區，氣象團隊多次預測台北市可能造成的災情相當於2015年蘇迪勒颱風、艾利颱風，所以絕對不能輕忽這次颱風可能對市民朋友造成的影響，所以就是嚴陣以待、做好萬全準備、做最壞打算。