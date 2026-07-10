當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝Threads／邱議瑩）



記者杜冠霖／台北報導

巴威颱風逼近，許多縣市今（10日）未達標準仍停班課，引發討論。前總統陳水扁透露，早年是由台北市政府決定全國統一放不放假，並報請人事局同意後對外公布，「市府人事主管常戲稱總統颱風天上不上班，是台北市長決定」。陳回憶，直到2000年頒布《天然災害停止上班及上課作業辦法》，才成為現在颱風假的法律依據，卻難為了縣市首長，颱風假放不放，變成地方縣市長必修的放假政治學。放假不可以為放而放 ，要達到標準才可以放。

陳水扁表示，不是每個地處颱風帶的國家都有颱風假，像每年颱風侵襲頻率遠在台灣之上的日本就沒有颱風假。台灣有颱風假，但要不要放颱風假，公僕難為，怎麼做都有人說嘴，放不放妾身千萬難。這是民主社會多元意見的言論自由，沒有絕對的對錯。

陳水扁說明，擔任台北市長時，市府人事主管常戲稱總統颱風天上不上班，是台北市長決定。當年好像行政院人事行政局委由台北市政府決定全國統一放不放假，身為市長深感責任重大，除了參考氣象局的定時預報資料，也要跟大台北生活圈的台北縣政府討論，並報請人事局同意後對外公布。

陳水扁透露，有時忙到三更半夜，甚至早上6點因天候變化再行調整而被罵翻天，由於天有不測風雲，讓大家賺到颱風假更在所難免。

對於颱風假規定，陳水扁表示，直到2000年7月12日，阿扁總統任內行政院頒布《天然災害停止上班及上課作業辦法》，成為了現在颱風假的法律依據。

陳水扁表示，在此基礎上，颱風假的適用對象從政府機關擴展到全國民眾，停班課的範圍也從颱風擴展到各種的天然災害，卻難為了縣市首長，颱風假放不放，變成地方縣市長必修的放假政治學。放假不可以為放而放 ，要達到標準才可以放。